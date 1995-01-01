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    Агент Еремин – о назначении на пост спортивного директора «Спартака»: «Предложений не поступало»

    Футбольный агент Олег Еремин отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост спортивного директора «Спартака».

    «Предложений из «Спартака» мне пока не поступало», – сказал он.

    • Еремин – президент ассоциации футбольных агентов и генеральный директор «Агентства профессионального спорта.
    • Будучи футболистом, он играл за «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал», а также корейский «Пхохан Стилерс» и китайский «Вангард Хуандао».
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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