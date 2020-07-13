Агент Еремин – о назначении на пост спортивного директора «Спартака»: «Предложений не поступало»

Футбольный агент Олег Еремин отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост спортивного директора «Спартака».
«Предложений из «Спартака» мне пока не поступало», – сказал он.
- Еремин – президент ассоциации футбольных агентов и генеральный директор «Агентства профессионального спорта.
- Будучи футболистом, он играл за «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал», а также корейский «Пхохан Стилерс» и китайский «Вангард Хуандао».
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»