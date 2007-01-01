Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Кикнадзе: «Интер» готов серьезно снизить цену за Мариу»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном выкупе клубом полузащитника Жоау Мариу.

    «Есть возможность зацепить его, но важна позиция тренера. «Интер» готов к очень серьезному снижению своих запросов, но вопрос пока остается в подвешенном состоянии», – прокомментировал Кикнадзе.

    • «Локомотив» продлил аренду Мариу до конца июля.
    • В текущем сезоне португалец провел за «Локо» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
    • У московского клуба есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      isakkobelini 56 минут назад

      В последних матчах показал себя не с лучшей стороны, думаю 5 это край.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      Genz 59 минут назад

      Мариу ,,авно,никакой мертвяк. Интер исходит из того,что он никому не нужен. Полено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4132

      Рубинище 1 час назад

      что там ещё думать, побыстрее договариваться-пока др. не увели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8938

      Skull_Boy 1 час назад

      А кому он нужен, если он бестолковый и 18 млн за это полено того не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      не плохой полузащитник, не в обиду Локо зря конечно он переехал в РФ... если бы дали возможность показать се6я в европе был бы топчиком...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77772
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru