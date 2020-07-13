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Кикнадзе: «Интер» готов серьезно снизить цену за Мариу»

13 июля 2020, 15:53
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном выкупе клубом полузащитника Жоау Мариу.

«Есть возможность зацепить его, но важна позиция тренера. «Интер» готов к очень серьезному снижению своих запросов, но вопрос пока остается в подвешенном состоянии», – прокомментировал Кикнадзе.

  • «Локомотив» продлил аренду Мариу до конца июля.
  • В текущем сезоне португалец провел за «Локо» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
  • У московского клуба есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (7)
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Жорик кекс обжорик
1594646938
не плохой полузащитник, не в обиду Локо зря конечно он переехал в РФ... если бы дали возможность показать се6я в европе был бы топчиком...
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Skull_Boy
1594646942
А кому он нужен, если он бестолковый и 18 млн за это полено того не стоит
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Рубинище
1594646996
что там ещё думать, побыстрее договариваться-пока др. не увели.
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isakkobelini
1594648232
В последних матчах показал себя не с лучшей стороны, думаю 5 это край.
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paracetamol
1594654796
Так себе игрочишка. Лучшеб в ж.-д школе поискал, но это как-то не по-грузински!
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Йост
1594660116
Вася все решения принимай только после комментариев paracetamol....
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