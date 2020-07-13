Кикнадзе: «Интер» готов серьезно снизить цену за Мариу»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном выкупе клубом полузащитника Жоау Мариу.

«Есть возможность зацепить его, но важна позиция тренера. «Интер» готов к очень серьезному снижению своих запросов, но вопрос пока остается в подвешенном состоянии», – прокомментировал Кикнадзе.