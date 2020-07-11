Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» выиграет трофей в период моего трeхлетнего контракта»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своих амбициях прервать бестрофейный период лондонцев.

«Сколько времени потребовалось Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Покупка одного из лучших вратарей в мире, покупка одного из лучших центральных защитников в мире и так далее.

Я сосредоточен на своей работе. Верю, что мы можем выиграть трофей в период моего трехлетнего контракта», – сказал португалец.