Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» выиграет трофей в период моего трeхлетнего контракта»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своих амбициях прервать бестрофейный период лондонцев.

    «Сколько времени потребовалось Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Покупка одного из лучших вратарей в мире, покупка одного из лучших центральных защитников в мире и так далее.

    Я сосредоточен на своей работе. Верю, что мы можем выиграть трофей в период моего трехлетнего контракта», – сказал португалец.

    • Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября 2019 года.
    • Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.
    • Столичная команда в последний раз выигрывала трофей (Кубок лиги) в 2008 году.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru