Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» выиграет трофей в период моего трeхлетнего контракта»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своих амбициях прервать бестрофейный период лондонцев.
«Сколько времени потребовалось Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Покупка одного из лучших вратарей в мире, покупка одного из лучших центральных защитников в мире и так далее.
Я сосредоточен на своей работе. Верю, что мы можем выиграть трофей в период моего трехлетнего контракта», – сказал португалец.
- Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября 2019 года.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.
- Столичная команда в последний раз выигрывала трофей (Кубок лиги) в 2008 году.
Источник: Goal.com