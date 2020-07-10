Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в ЦСКА.

«Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате – об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках.

В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьезный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождемся развития. Разговор идет», – сказал агент.