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    Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином»

    Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в ЦСКА.

    «Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате – об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках.

    В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьезный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождемся развития. Разговор идет», – сказал агент.

    • По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
    • Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
    • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      giluxa1963 24 минуты назад

      а вдруг новый вагнер

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