Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в ЦСКА.
«Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате – об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках.
В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьезный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождемся развития. Разговор идет», – сказал агент.
- По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
- Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
- В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»