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  • Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином»

Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином»

10 июля 2020, 18:24
9

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в ЦСКА.

«Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате – об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках.

В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьезный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождемся развития. Разговор идет», – сказал агент.

  • По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
  • Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
  • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (9)
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giluxa1963
1594395727
а вдруг новый вагнер
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i53
1594397977
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general.lizyukov
1594410440
ну и зачем нам оно, с коэффициентом ниже 0.3? да ещё за такие бабки и на такую зарплату? ВЭБ мошну развязал? хотите с народным достоянием потягаться? ну-ну
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Dgad
1594442367
Надеюсь перейдет, наконец то хоть какое то адекватное усиление команды, они с Федей очень хорошо дополнят друг друга в атаке.
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vladimir-7
1594449997
Про Гайча практически ничего неизвестно, поэтому и сказать нечего, настораживает тот факт, что как-то быстро они согласились подписать его, узнав, что ЦСКА идет в группе команд, играющих в ЕК. Если это сообщение соответствует действительности, то остаётся довериться решению руководства клуба ПФК ЦСКА.
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Garrincha58
1594458283
трамплином куда? ещё ни один игрок после ЦСКА никуда не взлетел ни Думбия ни Вагнер ни Муса ни даже Головин
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