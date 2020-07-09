Sport24: «Ростов» отказал «Генту» в трансфере Шомуродова за 5 миллионов

«Гент» пытался купить нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.
По информации Sport24, бельгийский клуб предложил за 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.
«Гент» хотел разбить сумму сделки на три части – 2 миллиона сразу, еще 1,5 миллиона через год и столько же через два года.
«Ростов» такие условия не устроили, вследствие чего в трансфере было отказано.
- В текущем сезоне Шомуродов забил 11 голов и сделал восемь ассистов в 27 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 5,2 миллиона евро.
Источник: Sport24