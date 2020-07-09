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    Sport24: «Ростов» отказал «Генту» в трансфере Шомуродова за 5 миллионов

    «Гент» пытался купить нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

    По информации Sport24, бельгийский клуб предложил за 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.

    «Гент» хотел разбить сумму сделки на три части – 2 миллиона сразу, еще 1,5 миллиона через год и столько же через два года.

    «Ростов» такие условия не устроили, вследствие чего в трансфере было отказано.

    • В текущем сезоне Шомуродов забил 11 голов и сделал восемь ассистов в 27 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 5,2 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      oceaxiaalcorry 7 минут назад

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      Рейтинг: +1663

      Genz 42 минуты назад

      За пять лимонов с таким предложением Гента разбива денег,пока не закончится коронавирус, надо было брать неизвестного Тиля в Спартак. А не платить за воздух 20 миллионов. Это мошенничество. Развод федуна. Цорн вовремя улетел,по его не тогос

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      Рейтинг: +95

      cevin cigan 53 минуты назад

      Да ну,что это за "ипотека"? Я понимаю,когда трёх двухзначные цифры фигурируют,а тут то пять паршивых ляма и на три мать его года!!!Правильно сделали "деньги утром,вечером стулья!" и не иначе!!!

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      Рейтинг: +17478

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Беспредельно наглое предложение бельгийцев.

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      Рейтинг: +4328

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вопрос бизнеса , а кто больше даст ?

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      Рейтинг: +69

      Kurt Angel 1 час назад

      Гент пусть лапой чмякает.
      За 5 лямов купят, а как дойдет время продавать, то в несколько раз увеличат эту сумму. Пэтому- чмякать-чмякать-чмякать

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      Рейтинг: +1330

      kazak161 1 час назад

      Может и зря отказали,Шомуродов хочет в Европу и очень плохо стал играть за Ростов!

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      Рейтинг: +2951

      Томик > kazak161 45 минут назад

      Если хочет в Европу, то надо лучше играть, а не плохо. Но на самом деле за 5 млн. можно, конечно, отпустить игрока, если он в условную Барселону или ПСЖ будет уходить. Плюс какие-нибудь выплаты ещё прописать, если позволят. А уходить в бельгийский клуб Гент, который абсолютное большинство болельщиков путают с Генком, или думают что это один клуб, просто с ошибкой написали - смешно за эти деньги. И зряплата будет меньше. Короче, с любых сторон - шлак. Европа, в данном случае(точнее даже "в его представлении", как место для дальнейшей карьеры) - это Англия,Германия, Испания, Италия и, может быть, даже Франция. Но точно не Бельгия, как бы там их сборная сейчас не играла. Так можно и Польшу с Литвой Европой называть.

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      Рейтинг: +16105

      афоня72 > Томик 25 минут назад

      Ты еще Украину забыл Европой назвать ха..

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