Врач сборной России Безуглов – о Капелло: «Суровый, но справедливый»

Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о совместной работе в команде с главным тренером Фабио Капелло. Итальянец руководил россиянами с 2012 по 2015 год.

«Капелло — человек суровый, но справедливый. Однажды мы летели со сборной в Северную Ирландию. Мы с Капелло остались последними на паспортном контроле. Я даю свой паспорт пограничнику и в этот момент понимаю, что в обложке лежит не загранпаспорт, а внутренний паспорт.

Капелло спрашивает: «Док, что случилось?». Я отвечаю: «Ну вот такая ситуация». На что он мне абсолютно спокойно отвечает: «Вечером ждeм тебя в отеле. Билет за свой счeт». Вечером я прилетел в Белфаст, а мистер сказал: «Ничего страшного, это рабочая ситуация, со мной такое тоже бывало», – цитирует Безуглова «Чемпионат».