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    Врач сборной России Безуглов – о Капелло: «Суровый, но справедливый»

    Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о совместной работе в команде с главным тренером Фабио Капелло. Итальянец руководил россиянами с 2012 по 2015 год.

    «Капелло — человек суровый, но справедливый. Однажды мы летели со сборной в Северную Ирландию. Мы с Капелло остались последними на паспортном контроле. Я даю свой паспорт пограничнику и в этот момент понимаю, что в обложке лежит не загранпаспорт, а внутренний паспорт.

    Капелло спрашивает: «Док, что случилось?». Я отвечаю: «Ну вот такая ситуация». На что он мне абсолютно спокойно отвечает: «Вечером ждeм тебя в отеле. Билет за свой счeт». Вечером я прилетел в Белфаст, а мистер сказал: «Ничего страшного, это рабочая ситуация, со мной такое тоже бывало», – цитирует Безуглова «Чемпионат».

    • При Капелло сборная России вышла на чемпионат мира-2014.
    • Итальянец не тренирует с 2018 года.
    • Капелло выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16104

      афоня72 19 минут назад

      Справедливо!

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      Рейтинг: +419

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Логично.
      Твой промах, ты и плати.
      На тренировочный и восстановительные процессы это не повлияло, тогда нет наказания.

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