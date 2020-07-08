Семак: «Абсолютно заслуженное чемпионство. «Зенит» был наголову сильнее соперников»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью на церемонии награждения команды золотыми медалями РПЛ. Зенитовцы гарантировали трофей на прошлой неделе.
«Думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. Думаю, в этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Семак.
- Команда взяла второе чемпионство подряд.
- Перед награждением «Зенит» победил «Сочи» (2:1).
- «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».
Источник: «Чемпионат»