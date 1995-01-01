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    Семак: «Абсолютно заслуженное чемпионство. «Зенит» был наголову сильнее соперников»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью на церемонии награждения команды золотыми медалями РПЛ. Зенитовцы гарантировали трофей на прошлой неделе.

    «Думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. Думаю, в этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Семак.

    • Команда взяла второе чемпионство подряд.
    • Перед награждением «Зенит» победил «Сочи» (2:1).
    • «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8139

      derrik2000 36 минут назад

      А представлляешь, Сергей, если бы Зенит играл в чемпионате Буркина-Фасо?
      Вечный чемпион.
      ВЕЧНЫЙ! ))

      0
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      Рейтинг: +3776

      Hektor 84 43 минуты назад

      Руководство Газпрома было на голову сильнее всех

      0
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      Рейтинг: +6266

      paracetamol 48 минут назад

      Это правильно Семак сказал.

      0
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      Рейтинг: +2385

      житель СПб 1 час назад

      Поздравляем Зенит! И город, и болельщиков! Но самое главное - не опозориться (опять) в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: -664

      Аденн 1 час назад

      физрук серГей, твой бЗенит куча гавна.

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      Рейтинг: +3689

      alarm > Аденн 1 час назад

      рыло, ты где отсиживался после тамбова? искали тебя, позорного труса - да не нашли.

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      Рейтинг: +2003

      Kollljan 1 час назад

      Зенит Великий!

      1
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      Рейтинг: +1749

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Виват, Зенит! Удачи в КР и Лиге чемпионов!

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