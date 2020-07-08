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  • Семак: «Абсолютно заслуженное чемпионство. «Зенит» был наголову сильнее соперников»

Семак: «Абсолютно заслуженное чемпионство. «Зенит» был наголову сильнее соперников»

8 июля 2020, 21:03
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью на церемонии награждения команды золотыми медалями РПЛ. Зенитовцы гарантировали трофей на прошлой неделе.

«Думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. Думаю, в этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Семак.

  • Команда взяла второе чемпионство подряд.
  • Перед награждением «Зенит» победил «Сочи» (2:1).
  • «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1594233067
Виват, Зенит! Удачи в КР и Лиге чемпионов!
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Kollljan
1594233825
Зенит Великий!
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житель СПб
1594234768
Поздравляем Зенит! И город, и болельщиков! Но самое главное - не опозориться (опять) в ЛЧ!
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paracetamol
1594236916
Это правильно Семак сказал.
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Hektor 84
1594237203
Руководство Газпрома было на голову сильнее всех
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derrik2000
1594237655
А представлляешь, Сергей, если бы Зенит играл в чемпионате Буркина-Фасо? Вечный чемпион. ВЕЧНЫЙ! ))
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Nevsky_RU
1594240934
Так то да, но не потому что Зенит высок, а к сожалению потому что остальные обмельчали. Локо при Сёмине вполне мог борьу навязать, но.... остальные типа топы - бледные тени себя былых времён. Кони, Рубин - совсем ослабли. Краснодар мог да не смог. Надеюсь в следующем сезоне всё вышеупомянутых плюс как минимум еще и Ростов, смогут навязать конкуренцию и борьбу. Ну а еще один столичный клуб, если бы подаренных в первых 4х турах 5 очков от судей, стоял бы сейчас на вылет. Что вполне бы соответствовало реальному уровню данной организации с её максимально упоротым управлением
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ЗаЖиМ61
1594264943
Иди ты в ..опу Богданович...после самого свежего: матча с КС такой футбол нам не нужен...
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Волька
1594277533
симак газпром выиграл и судьи.Вы как были бомжами так и будете ими.
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mamba9090909
1594296111
Правильно Богданыч!!! Зенит ЧЕМПИОН!!!! А собаки пусть лают, караван продолжает идти своим путём.
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