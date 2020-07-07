Жиго: «Москва – красно-белая»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о проигранном матче против ЦСКА (0:2) и предстоящем дерби против «Локомотива».

– В этом сезоне «Спартак» одержал пару запоминающихся эмоциональных побед над ЦСКА, но третье по счету дерби с армейцами нам не удалось. Что пошло не так?

– В дерби важен только итоговый результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва – по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.

– Из-за атмосферы на трибунах?

– В том числе. Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами «Спартака». На этот раз всего этого не было. И это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол.

– Вы всегда очень эмоциональны в дерби. Как готовите себя к таким матчам? Или просыпаетесь утром, а ваши глаза уже полны огня?

– Я всегда счастлив, когда наступает время таких матчей. Это главное футбольное событие в России, и круто быть его частью. Голы, борьба, карточки, удаления – все вместе это создает яркое шоу. А настраиваюсь я обычно, как ко всем другим соперникам, нет никаких особых рецептов. Но когда выхожу на поле, эмоций действительно больше. Хочется уничтожить противника! В футбольном смысле, разумеется.

– На очереди матч с еще одним соперником из Москвы – «Локомотивом». В первом круге мы победили 3:0. Чего ждете от игры на этот раз?

– Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили «Локо» как раз когда пришел Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждет интересная встреча. Соперник силен, идет на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более – сыграем дома. Нужно побеждать.