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Жиго: «Москва – красно-белая»

7 июля 2020, 10:39
29

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о проигранном матче против ЦСКА (0:2) и предстоящем дерби против «Локомотива».

– В этом сезоне «Спартак» одержал пару запоминающихся эмоциональных побед над ЦСКА, но третье по счету дерби с армейцами нам не удалось. Что пошло не так?

– В дерби важен только итоговый результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва – по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.

– Из-за атмосферы на трибунах?

– В том числе. Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами «Спартака». На этот раз всего этого не было. И это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол.

– Вы всегда очень эмоциональны в дерби. Как готовите себя к таким матчам? Или просыпаетесь утром, а ваши глаза уже полны огня?

– Я всегда счастлив, когда наступает время таких матчей. Это главное футбольное событие в России, и круто быть его частью. Голы, борьба, карточки, удаления – все вместе это создает яркое шоу. А настраиваюсь я обычно, как ко всем другим соперникам, нет никаких особых рецептов. Но когда выхожу на поле, эмоций действительно больше. Хочется уничтожить противника! В футбольном смысле, разумеется.

– На очереди матч с еще одним соперником из Москвы – «Локомотивом». В первом круге мы победили 3:0. Чего ждете от игры на этот раз?

– Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили «Локо» как раз когда пришел Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждет интересная встреча. Соперник силен, идет на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более – сыграем дома. Нужно побеждать.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Жиго Самуэль
Комментарии (29)
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кто там
1594110262
скорее голубая, судя по жигожиго))0
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valkam72
1594111083
https://m.bombardir.ru/profile/382389. Люди добрые. Нашел я этого п.одора, который минусует. Вот этот олень. Этому оленю 57 лет, а он с кучей аккаунтов сидит и минусует. Вместо того, чтобы внуков пасти.
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Иван Петров 1986
1594113780
А петербург весь голубой.
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oyabun
1594114328
А сам Жиго игру с Локо пропустит из за перебора желтых. Плюс пропускает игру дисквалифицированный Зобнин. Ничего, мы выставим свою молодежь и всех порвем! Вам бы, опытные господа, еще дисциплины на поле, чтобы команду не подводили, так совсем цены не было б.
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romario95
1594114951
Москва красно-белая только на стадионе открытие арены. А вся остальная Москва красно-синяя, во всяком случае до ближайшего дерби
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paracetamol
1594115047
Есть такая алкогольная торговая сеть Красное и Белое. Поэтому данные цвета моркве вполне подходят.
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Соарес
1594121368
Все лучше чем голубая
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river31
1594139091
Дальтоник? В ЦГВ помогают. Но увы не всем.
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general.lizyukov
1594143180
ОУКС
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Dobroe Teplo za CSKA
1594144895
жиго лох опущенный
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