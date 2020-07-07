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    Жиго: «Москва – красно-белая»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о проигранном матче против ЦСКА (0:2) и предстоящем дерби против «Локомотива».

    – В этом сезоне «Спартак» одержал пару запоминающихся эмоциональных побед над ЦСКА, но третье по счету дерби с армейцами нам не удалось. Что пошло не так?

    – В дерби важен только итоговый результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва – по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.

    – Из-за атмосферы на трибунах?

    – В том числе. Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами «Спартака». На этот раз всего этого не было. И это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол.

    – Вы всегда очень эмоциональны в дерби. Как готовите себя к таким матчам? Или просыпаетесь утром, а ваши глаза уже полны огня?

    – Я всегда счастлив, когда наступает время таких матчей. Это главное футбольное событие в России, и круто быть его частью. Голы, борьба, карточки, удаления – все вместе это создает яркое шоу. А настраиваюсь я обычно, как ко всем другим соперникам, нет никаких особых рецептов. Но когда выхожу на поле, эмоций действительно больше. Хочется уничтожить противника! В футбольном смысле, разумеется.

    – На очереди матч с еще одним соперником из Москвы – «Локомотивом». В первом круге мы победили 3:0. Чего ждете от игры на этот раз?

    – Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили «Локо» как раз когда пришел Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждет интересная встреча. Соперник силен, идет на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более – сыграем дома. Нужно побеждать.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии21
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      Рейтинг: +22643

      oyabun 7 минут назад

      А сам Жиго игру с Локо пропустит из за перебора желтых. Плюс пропускает игру дисквалифицированный Зобнин. Ничего, мы выставим свою молодежь и всех порвем! Вам бы, опытные господа, еще дисциплины на поле, чтобы команду не подводили, так совсем цены не было б.

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      Рейтинг: +1143

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      А петербург весь голубой.

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      Рейтинг: +1318

      kazak161 25 минут назад

      Вообще то красно-белая это Польша,если так рассуждать то и Ростов желто-синий как Украина!

      0
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      Рейтинг: +2011

      Cleaner 39 минут назад

      Поятно. Спартак проиграл ЦСКА из-за неполных трибун стадиона. И Тамбову из-за того же. Вот закончится вирус, тогда Спартак всех порвет. Хорошая и долгоиграющая отмаза...

      1
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      Рейтинг: +9935

      silver29 47 минут назад

      Жиго бы не кашлял в СМИ после косяка в матче с Тамбовом. Не уверен что разобранная команда при отсутствии тренера, а тедеско не тренер, сможет одолеть Локо ((((((((((((((

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      Рейтинг: +2011

      Cleaner > silver29 37 минут назад

      В Локо нет Шпалыча, так что шансы теперь равны. По составу Локо смотрится интереснее...

      0
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      Рейтинг: +15530

      bset 53 минуты назад

      Решил собрать таблицу Чемпионата Москвы. Вот, что вышло.

      И В Н П М О
      1 Спартак 5 3 1 1 7-3 10
      2 Динамо 6 2 2 2 4-5 8
      3 ЦСКА 5 1 1 2 4-3 7
      4 Локомотив 4 1 0 3 3-7 3

      И действительно, Спартак на первом месте. Но еще впереди игры Локомотива со Спартаком и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +163

      valkam72 1 час назад

      https://m.bombardir.ru/profile/382389. Люди добрые. Нашел я этого п.одора, который минусует. Вот этот олень. Этому оленю 57 лет, а он с кучей аккаунтов сидит и минусует. Вместо того, чтобы внуков пасти.

      0
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      Рейтинг: +2011

      Cleaner > valkam72 34 минуты назад

      Если будешь копать в интернете, кто кому сколько минусов поставил, внуками совсем не обзаведешься. Неужели больше заняться нечем? Или холивар твое все?

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      Рейтинг: +163

      valkam72 > Cleaner 28 минут назад

      Хера ли копать, если сам спалился.

      0
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      Рейтинг: +2011

      Cleaner > valkam72 26 минут назад

      Нас рать на то, кто кому чего минусует. Вообще не должно это волновать. Гни свою линию и пусть остальные напрягаются, если что по их мнению не так.

      0
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      Рейтинг: +163

      valkam72 > Cleaner 17 минут назад

      Да мне похер на рейтинг. Я об этом неоднократно писал. А минусы я очень редко ставлю.

      0
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      Рейтинг: +669

      кто там 1 час назад

      скорее голубая, судя по жигожиго))0

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      Рейтинг: +163

      valkam72 > кто там 59 минут назад

      Голубая - это к синитовцам. После празднования чемпионства в раздевалке они ещё больше закрепили эту "славу" за собой.

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      Рейтинг: +669

      кто там > valkam72 57 минут назад

      про тот поступок дзюбы я вообще молчу, шок.
      а азмун либо не понял что он там изображает или так принято в зените, е*и(бей) своих что б чужие боялись.

      0
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      Рейтинг: +163

      valkam72 > кто там 51 минуту назад

      Да это вообще аут. Дзюба это что-то. А что они вытворяют не перед камерой - страшно подумать. После такого синитовские болелы вообще должны не касаться радужных тем. Хаха.

      0
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      Рейтинг: +669

      кто там > valkam72 50 минут назад

      ))) хз. по уму Азмун что бы это опровергнуть, должен ****** дзюбе разбить и свалить из этой команды, в противном случае можно его не понять.

      Ну да) и правда, страшно подумать что там вытворяют.

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      Рейтинг: +163

      valkam72 > кто там 45 минут назад

      В угаре празднования азмун и не заметил как его трахнули.

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      Рейтинг: +163

      valkam72 > кто там 40 минут назад

      Питерские болелы все как один мечтают оказаться на месте азмунки. Хаха

      0
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      Рейтинг: +3760

      Борат 1 час назад

      через пару туров нам жиго будет с 14 места кукарекать какого цвета москва !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +3760

      Борат 1 час назад

      пищевики хряпнули у коней и тамбова, а на очереди локомотив и сочи !
      даже не знаю, выдержат ли спартаковские пердаки такой пожар...
      гыгы

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