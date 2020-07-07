Каранка: «Когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях»

Экс-защитник «Реала» и ассистент Жозе Моуринью, а теперь технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка высказался о работе судей на матчах мадридского клуба.

– Вы видели, сколько споров по поводу судейских решений, которые были приняты во время матча с «Атлетиком»?

– Результат всегда один и тот же, с VAR или без него. Я из тех, кто считает, что в долгосрочной перспективе видеоповторы принесут больше пользы, чем вреда, но всему нужна адаптация.

В течение сезона некоторые жалуются в начале, а другие – в конце. Однако очевидно, что победа в чемпионате, выход в Лигу чемпионов или вылет из Примеры – все это зависит от выступлений клубов, а не судей.

– Считаете ли вы, что эти споры дискредитируют существенный прогресс «Реала» в чемпионате?

– Когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях. Такое происходило уже много раз. Они провели шесть матчей без потери очков. Они гораздо более состоятельны, чем любая другая команда Примеры.