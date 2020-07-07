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Каранка: «Когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях»

7 июля 2020, 07:44
4

Экс-защитник «Реала» и ассистент Жозе Моуринью, а теперь технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка высказался о работе судей на матчах мадридского клуба.

– Вы видели, сколько споров по поводу судейских решений, которые были приняты во время матча с «Атлетиком»?

– Результат всегда один и тот же, с VAR или без него. Я из тех, кто считает, что в долгосрочной перспективе видеоповторы принесут больше пользы, чем вреда, но всему нужна адаптация.

В течение сезона некоторые жалуются в начале, а другие – в конце. Однако очевидно, что победа в чемпионате, выход в Лигу чемпионов или вылет из Примеры – все это зависит от выступлений клубов, а не судей.

– Считаете ли вы, что эти споры дискредитируют существенный прогресс «Реала» в чемпионате?

– Когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях. Такое происходило уже много раз. Они провели шесть матчей без потери очков. Они гораздо более состоятельны, чем любая другая команда Примеры.

  • В матче 34-го тура Примеры «Реал» в гостях выиграл у «Атлетика» со счетом 1:0.
  • Мадридцы одержали четвертую сухую победу подряд.
  • Всего команда Зинедина Зидана пропустили 21 гол в 34 играх текущего розыгрыша чемпионата Испании.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетик Месси Лионель Роналду Криштиану Каранка Айтор
Комментарии (4)
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Cules2013
1594100588
Говорят о судьях часто, в принципе. А в привязке к топ-клубам, особенно. Понятно, почему - побочный эффект известности и успешности команд. Но вопросы возникают не на ровном месте. Я не из тех, кто верит в теории заговоров, или начинает всю эту фигню в стиле "мы проиграли чемпионство из-за судьи". Нет, Барса долгое время вполне комфортно лидировала в Примере, а потом сама почти отдала чемпионство Реалу. Но Реал критикуют по делу, т.к. за ним уже долгие годы тянется шлейф очень важных судейских ошибок в их пользу. Победа в ЛЧ с голом Рамоса из оффсайда, победа в Ла Лиге, когда в другом матче Барсы судья не увидел, как мяч тупо на метр пересёк линию ворот. Это блин почти с центра поля было заметно, но судьи не ясно куда смотрели. А в Испании до сих пор нет гол-лайн-текнолоджи, хотя уже есть ВАР. Тогда Барсе, по сути, тех 3-х очков от победы и не хватило для чемпионства. Был громкий скандал, но по факту, разумеется, нихера. Повторюсь, Барса сама виновата, в том, что не выигрывает трофеи, но давайте будем объективны - Каталония - это как бельмо на глазу у сильных мира сего из Мадрида. И Тебас настолько охренел, что в прессу сам слил инсайдерскую инфу, что ему после одного из матчей позвонил Перес и сказал, что ему не нравится, как работает ВАР в Испании, и Рубиалес внёс какие-то коррективы. Само собой, я не верю, что Перес ему сказал что-то типа "давай подсуживай моему клубу", но сам факт того, что вот так можно позвонить, как себе домой, и давить на президента Лиги, а потом он сам, хер пойми зачем, сливает это всё в прессу. Да там никому взятки и давать не нужно - просто сыграть на статусе. А теперь прикиньте, что всё это, разумеется, узнали и осознали испанские судьи, которые статусом-то пониже Тебаса. Хавьер потом за всё извинился, и как бы пожурил Переса, но это больше похоже на показуху.
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