Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ. Только Фергюсон достиг этой отметки быстрее португальца

В матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома минимально выиграл у «Эвертона» со счетом 1:0.

Эта победа стала 200-й в Премьер-лиге для главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью.

57-летний португалец стал пятым специалистом, достигшим этой отметки. Ранее подобное удавалось только Алексу Фергюсону (528 побед), Арсену Венгеру (476), Гарри Реднаппу (236) и Дэвиду Мойесу (207).

Моуринью потребовалось 326 матчей, чтобы одержать 200 побед в АПЛ. Это второй результат в истории турнира после Фергюсона (322).