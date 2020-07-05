Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Оренбургом», у гостей только четверо запасных

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Казани, начало – в 18:30 мск.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Иг. Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильгор, Игнатьев, Чуканов.

Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Макаров, Марков.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.

Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.