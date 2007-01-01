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    Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Оренбургом», у гостей только четверо запасных

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Казани, начало – в 18:30 мск.

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Иг. Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильгор, Игнатьев, Чуканов.

    Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Макаров, Марков.

    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.

    Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +978

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Леонид Викторович перестал паясничать.
      Состав разбавил свой кефиром.
      Против Орены-клаб должны потянуть.
      Всем им -удачи.

      1
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      Рейтинг: +1709

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Удачи Оренбургу, я за интригу в чемпионате!

      1
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel 2 часа назад

      а вот эта игра будет интересной.

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