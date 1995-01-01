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    Комбаров – о любимых комментаторах: «Арустамян, Черданцев, Генич и Моссаковский»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о любимых футбольных экспертах на ТВ.

    – Что вы думаете по поводу высказываний экспертов на телевидении?

    – Я уважаю любое мнение. Но больше прислушиваюсь к профессионалам, к бывшим футболистам, которые имеют непосредственное отношение к игре. Не только обозрение и комментарии. Эксперты сейчас начинают разбираться в футболе потихоньку, потому что очень много его смотрят. Но такого, чтобы я разговаривал с телевизором, у меня нет.

    – Назовите свой топ-3 среди людей с телевидения, которые освещают футбол.

    – Арустамян, Черданцев, Генич. И Моссаковский. А если брать футболистов, то Аршавин и Пименов хорошо выступают.

    – Широков?

    – И он тоже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2994

      serppion 1 час назад

      Мой ТОП-3: Дудь, Утка и Кандилака. Потешные!

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      Рейтинг: +2270

      Axe111 2 часа назад

      Ужас

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      Рейтинг: +4349

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Вот , оказывается кому может нравиться Чердак !!!

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      Рейтинг: -64

      Волька 3 часа назад

      Два тошнотных комментатора нагучев-чечекает и паленов блеет как козел я всегда переключаю.Исчезнете с телевидения господа дефективные

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      Рейтинг: +906

      Puddle 3 часа назад

      а как же Жиробас???????

      1
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      Рейтинг: +3460

      Давид59 > Puddle 3 часа назад

      Васю он похоже не смотрит. Хотя тот на Ютубе и Эхе иногда неплох.

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