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  • Комбаров – о любимых комментаторах: «Арустамян, Черданцев, Генич и Моссаковский»

Комбаров – о любимых комментаторах: «Арустамян, Черданцев, Генич и Моссаковский»

3 июля 2020, 09:39
7

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о любимых футбольных экспертах на ТВ.

– Что вы думаете по поводу высказываний экспертов на телевидении?

– Я уважаю любое мнение. Но больше прислушиваюсь к профессионалам, к бывшим футболистам, которые имеют непосредственное отношение к игре. Не только обозрение и комментарии. Эксперты сейчас начинают разбираться в футболе потихоньку, потому что очень много его смотрят. Но такого, чтобы я разговаривал с телевизором, у меня нет.

– Назовите свой топ-3 среди людей с телевидения, которые освещают футбол.

– Арустамян, Черданцев, Генич. И Моссаковский. А если брать футболистов, то Аршавин и Пименов хорошо выступают.

– Широков?

– И он тоже.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Аршавин Андрей Комбаров Дмитрий Пименов Руслан Широков Роман Генич Константин
Комментарии (7)
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Волька
1593759315
Два тошнотных комментатора нагучев-чечекает и паленов блеет как козел я всегда переключаю.Исчезнете с телевидения господа дефективные
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САДЫЧОК
1593762051
Вот , оказывается кому может нравиться Чердак !!!
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Axe111
1593764069
Ужас
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serppion
1593767885
Мой ТОП-3: Дудь, Утка и Кандилака. Потешные!
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vladimir-7
1593777835
Ну уж с Чердаком Комбаров загнул, так загнул.
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САДЫЧОК
1593805543
Эти лица не внушают доверия, теперь понятно , для кого поёт певица Валерия.... В данном случае речь о Чердаке и Комбарове !
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