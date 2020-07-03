Комбаров – о любимых комментаторах: «Арустамян, Черданцев, Генич и Моссаковский»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о любимых футбольных экспертах на ТВ.

– Что вы думаете по поводу высказываний экспертов на телевидении?

– Я уважаю любое мнение. Но больше прислушиваюсь к профессионалам, к бывшим футболистам, которые имеют непосредственное отношение к игре. Не только обозрение и комментарии. Эксперты сейчас начинают разбираться в футболе потихоньку, потому что очень много его смотрят. Но такого, чтобы я разговаривал с телевизором, у меня нет.

– Назовите свой топ-3 среди людей с телевидения, которые освещают футбол.

– Арустамян, Черданцев, Генич. И Моссаковский. А если брать футболистов, то Аршавин и Пименов хорошо выступают.

– Широков?

– И он тоже.