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    «Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

    Перед началом матча 32-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» игроки домашней команды организовали для мерсисайдцев чемпионский коридор.

    Футболисты «Сити» поаплодировали соперникам, которые неделю назад досрочно выиграли чемпионский титул.

    • «Ливерпуль» стал победителем АПЛ впервые в истории, чемпионом Англии – впервые за 30 лет.
    • До этого два года подряд золотые медали завоевывал «Сити».

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    02.07.2020 22:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1159

      DMитрий 1 час назад

      Уважение соперника, признание поражения и победителя - очень достойные шаги в спорте.

      0
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      Рейтинг: +1932

      Cleaner 2 часа назад

      «Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля» и выигрывает после первого тайма 3 : 0.

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