«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

Перед началом матча 32-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» игроки домашней команды организовали для мерсисайдцев чемпионский коридор.

Футболисты «Сити» поаплодировали соперникам, которые неделю назад досрочно выиграли чемпионский титул.

