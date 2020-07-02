«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

Уважение соперника, признание поражения и победителя - очень достойные шаги в спорте.
Перед началом матча 32-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» игроки домашней команды организовали для мерсисайдцев чемпионский коридор.
Футболисты «Сити» поаплодировали соперникам, которые неделю назад досрочно выиграли чемпионский титул.
- «Ливерпуль» стал победителем АПЛ впервые в истории, чемпионом Англии – впервые за 30 лет.
- До этого два года подряд золотые медали завоевывал «Сити».
The Reds are out to a guard of honour at the Etihad #MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n— Liverpool FC (Premier League Champions) (@LFC) July 2, 2020