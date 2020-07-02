Глушаков: «Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих эмоциях после того, как узнал, что пропустит матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА из-за дисквалификации.

«Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА... Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!» – написал хавбек в инстаграме.

В гостевом матче с «Арсеналом» Глушаков получил четвертую желтую карточку в этом сезоне, за что автоматически дисквалифицирован на одну игру.

В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 23 встречах.

Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится 4 июля в 20:30 по московскому времени.