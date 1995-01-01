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    Глушаков: «Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих эмоциях после того, как узнал, что пропустит матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА из-за дисквалификации.

    «Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА... Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!» – написал хавбек в инстаграме.

    • В гостевом матче с «Арсеналом» Глушаков получил четвертую желтую карточку в этом сезоне, за что автоматически дисквалифицирован на одну игру.
    • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 23 встречах.
    • Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится 4 июля в 20:30 по московскому времени.

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    Публикация от text (@glushak8) 2 Июл 2020 в 1:52 PDT

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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