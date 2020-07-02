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  • Глушаков: «Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА»

Глушаков: «Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА»

2 июля 2020, 12:55
3

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих эмоциях после того, как узнал, что пропустит матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА из-за дисквалификации.

«Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА... Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!» – написал хавбек в инстаграме.

  • В гостевом матче с «Арсеналом» Глушаков получил четвертую желтую карточку в этом сезоне, за что автоматически дисквалифицирован на одну игру.
  • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 23 встречах.
  • Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится 4 июля в 20:30 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Глушаков Денис
Комментарии (3)
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порт
1593687061
На карантин.
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моэм
1593697579
Оно и к лучшему...будет отдохнувшим к матчу с Тамбовым , где Ахмату кровь из носа надо взять "свои" очки , потому что дальше играть с Зенитом и Спартаком...кстати и у Спартака вполне возможно будет "отгрызть" очко или три , если Тедеско решит сделать ставку на КР, дающий Спартаку группу ЛЕ , а ему возможность поднять своё реноме в Европе и уже будучи на коне, достойно свалить из Спама, тем более Цорна уже выпихивают...тут Ахмату и злой Глушаков в подмогу.
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koli4ka
1593711465
у этой амебы Ышо есть эмоции?странно ,однако...
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