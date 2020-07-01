РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и обошла «Спартак» в таблице

В матче 25-го тура «Уфа» на своем поле принимала «Рубин».

Команды так и не смогли отличиться в этой игре. Эта уже пятая подряд ничья между «Уфой» и «Рубином».

Уфимцы набрали 32 очка и обошли «Спартак», выйдя на шестое место. «Рубин» с 27 очками остался на 12-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Уфа – Рубин – 0:0

«Уфа»: Беленов, Сухов (Круговой, 85), Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 66), Алиев, Фомин, Голубев (Терентьев, 73), Карп, Урунов.

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Поярков, 79), Сантос, Уремович, Самошников, Коновалов Иг. (Могилевец, 88), Абильдгор, Кварацхелия, Давиташвили (Марков, 88), Макаров (Бакаев, 73), Игнатьев (Йевтич, 73).

Предупреждения:Неделчару, 22; Кротов; 26, Карп, 28 – Уремович, 74; Самошников, 82.

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