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    РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и обошла «Спартак» в таблице

    В матче 25-го тура «Уфа» на своем поле принимала «Рубин».

    Команды так и не смогли отличиться в этой игре. Эта уже пятая подряд ничья между «Уфой» и «Рубином».

    Уфимцы набрали 32 очка и обошли «Спартак», выйдя на шестое место. «Рубин» с 27 очками остался на 12-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Уфа – Рубин – 0:0

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Круговой, 85), Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 66), Алиев, Фомин, Голубев (Терентьев, 73), Карп, Урунов.

    «Рубин»: Дюпин, Зуев (Поярков, 79), Сантос, Уремович, Самошников, Коновалов Иг. (Могилевец, 88), Абильдгор, Кварацхелия, Давиташвили (Марков, 88), Макаров (Бакаев, 73), Игнатьев (Йевтич, 73).

    Предупреждения:Неделчару, 22; Кротов; 26, Карп, 28 – Уремович, 74; Самошников, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +673

      _Marqella_ 1 час назад

      УФА сильней срамтака...всё по делу...))

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      Ответить
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      Рейтинг: +718

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...слава богу не проигоали.

      0
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      Рейтинг: +2888

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Две самые незабивные и самые ничейные команды чемпионата, Уфа и Рубин, сыграли 0:0. Как же это было предсказуемо!

      2
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      Рейтинг: +574

      vsespartak01 > Черкизовский Кот 2 часа назад

      да уж!обе команды -2 автобуса!ничего в атаке,все в обороне,а там как получится!

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