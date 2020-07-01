Мариу отзаявлен из «Локомотива» на сайте РПЛ. Это техническая ошибка

«Локомотив» внес изменения в заявку на сезон-2019/20 в РПЛ.
Как сообщает официальный сайт турнира, полузащитник Жоау Мариу, арендованный на весь сезон у «Интера», был исключен из списка.
Футболист доиграет сезон в «Локомотиве» до конца.
Исчезновение вызвана технической ошибкой сайта турнира, которую пообещали исправить в ближайшее время.
- В текущем сезоне Мариу сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал пять голевых передач.
- Вчера «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
- Клуб идет на втором месте в РПЛ.
Источник: Официальный сайт РПЛ