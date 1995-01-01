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    Мариу отзаявлен из «Локомотива» на сайте РПЛ. Это техническая ошибка

    «Локомотив» внес изменения в заявку на сезон-2019/20 в РПЛ.

    Как сообщает официальный сайт турнира, полузащитник Жоау Мариу, арендованный на весь сезон у «Интера», был исключен из списка.

    Футболист доиграет сезон в «Локомотиве» до конца.

    Исчезновение вызвана технической ошибкой сайта турнира, которую пообещали исправить в ближайшее время.

    • В текущем сезоне Мариу сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал пять голевых передач.
    • Вчера «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
    • Клуб идет на втором месте в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6046

      paracetamol 2 часа назад

      Почему ошибка? Он же бесполезный, зря деньги получает.

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