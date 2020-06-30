«Однажды наши пути снова пересекутся». Хакими попрощался с «Боруссией»

печаль, реально печаль
Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими обратился к клубу и болельщикам перед уходом.
«Прекрасный период моей жизни подошел к концу. Спустя два года я готов покинуть клуб, который дал мне столько радости. С самого начала обо мне превосходно заботились в клубе и городе, относились с большим вниманием. Сейчас я знаю, что был прав два года назад, когда выбрал Дортмунд в качестве своего дома.
Хочу поблагодарить своих одноклубников, тренерский штаб и сотрудников клуба за любовь и доверие, которые они демонстрировали постоянно. Также я хочу поблагодарить восхитительных болельщиков, которые поддерживали нас в каждом матче, несмотря ни на что. Никогда не забуду желтую стену, это невероятно.
Наконец, я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда поддерживали меня. Однажды наши пути снова пересекутся. Скоро увидимся, «Боруссия» Дортмунд!» – написал Хакими.
- Хакими близок к переходу в «Интер».
- В текущем сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
- Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.
Gracias @BVB Thanks @BVB pic.twitter.com/nCVth0Gf6R— achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 30, 2020