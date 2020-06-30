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    «Однажды наши пути снова пересекутся». Хакими попрощался с «Боруссией»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими обратился к клубу и болельщикам перед уходом.

    «Прекрасный период моей жизни подошел к концу. Спустя два года я готов покинуть клуб, который дал мне столько радости. С самого начала обо мне превосходно заботились в клубе и городе, относились с большим вниманием. Сейчас я знаю, что был прав два года назад, когда выбрал Дортмунд в качестве своего дома.

    Хочу поблагодарить своих одноклубников, тренерский штаб и сотрудников клуба за любовь и доверие, которые они демонстрировали постоянно. Также я хочу поблагодарить восхитительных болельщиков, которые поддерживали нас в каждом матче, несмотря ни на что. Никогда не забуду желтую стену, это невероятно.

    Наконец, я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда поддерживали меня. Однажды наши пути снова пересекутся. Скоро увидимся, «Боруссия» Дортмунд!» – написал Хакими.

    • Хакими близок к переходу в «Интер».
    • В текущем сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
    • Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.

    Источник: твиттер Ашрафа Хакими

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +535

      elessar arnor 1 час назад

      печаль, реально печаль

      0
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      Рейтинг: +1256

      lek! 2 часа назад

      Реал ступил отпустив его , продали бы карвахаля .

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      Рейтинг: +66

      cevin cigan > lek! 19 минут назад

      Того всю!!!!!!!! Этот профуканный трансфер,ещё как обернётся Реалу!!!

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