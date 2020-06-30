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  • Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Некоторые фанаты «Динамо» болели за ЦСКА. Можете представить такое на другом матче?»

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Некоторые фанаты «Динамо» болели за ЦСКА. Можете представить такое на другом матче?»

30 июня 2020, 07:35
8

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о нулевой ничьей с ЦСКА в матче чемпионата России.

– Действительно, самое приятное впечатление зрители произвели. Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. А ребята, видно, что еще растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии... Но играли корректно. Сыграли как сыграли. А что касается зрителей, спасибо им огромное надо сказать. Замечательные ребята. Болели даже за ЦСКА. Это удивительно, когда «Динамо» болеет даже за ЦСКА.

– То есть вы заметили, что динамовские зрители за ЦСКА болели?

– Да. Некоторые кричали «Динамо» – ЦСКА!» Можете представить это на другом матче? Но самое главное, что мы возвращаемся все-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (8)
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cevin cigan
1593492314
Заголовок конечно жесть!
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Соарес
1593493035
10% и то не свои
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valkam72
1593494351
Конечно можно представить. Вот например алармобораты на матче синит - Спартак болеют за Спартак. Но тщательно это скрывают.
Ответить
порт
1593494539
Просто кое кто из болельщиков динамо решил навариться на билетах, и продал их коням.
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AleSan4es
1593496492
Каким надо быть недалеким что бы не знать что фанаты ЦСКА и Динамо в отличных дружеских отношениях, читаю коменты и думаю, это правда идиоты?
Ответить
RJM555
1593498319
Что- то тихо верится в такое.......да и болельщиков зрителями называть!!!
Ответить
морозз
1593502014
Полиционеры такие, вероломные!
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