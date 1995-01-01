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    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Некоторые фанаты «Динамо» болели за ЦСКА. Можете представить такое на другом матче?»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о нулевой ничьей с ЦСКА в матче чемпионата России.

    – Действительно, самое приятное впечатление зрители произвели. Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. А ребята, видно, что еще растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии... Но играли корректно. Сыграли как сыграли. А что касается зрителей, спасибо им огромное надо сказать. Замечательные ребята. Болели даже за ЦСКА. Это удивительно, когда «Динамо» болеет даже за ЦСКА.

    – То есть вы заметили, что динамовские зрители за ЦСКА болели?

    – Да. Некоторые кричали «Динамо» – ЦСКА!» Можете представить это на другом матче? Но самое главное, что мы возвращаемся все-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 07:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +356

      RJM555 32 минуты назад

      Что- то тихо верится в такое.......да и болельщиков зрителями называть!!!

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      Рейтинг: +284

      AleSan4es 1 час назад

      Каким надо быть недалеким что бы не знать что фанаты ЦСКА и Динамо в отличных дружеских отношениях, читаю коменты и думаю, это правда идиоты?

      0
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      Рейтинг: +25

      Урия Гип 2 > AleSan4es 45 минут назад

      Карасёв между вами ещё не пробежал.

      0
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      Рейтинг: +4026

      порт 1 час назад

      Просто кое кто из болельщиков динамо решил навариться на билетах, и продал их коням.

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      Рейтинг: +864

      valkam72 1 час назад

      Конечно можно представить. Вот например алармобораты на матче синит - Спартак болеют за Спартак. Но тщательно это скрывают.

      1
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      Рейтинг: +449

      Соарес 2 часа назад

      10% и то не свои

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      Рейтинг: +63

      cevin cigan 2 часа назад

      Заголовок конечно жесть!

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