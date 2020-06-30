Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Некоторые фанаты «Динамо» болели за ЦСКА. Можете представить такое на другом матче?»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о нулевой ничьей с ЦСКА в матче чемпионата России.

– Действительно, самое приятное впечатление зрители произвели. Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. А ребята, видно, что еще растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии... Но играли корректно. Сыграли как сыграли. А что касается зрителей, спасибо им огромное надо сказать. Замечательные ребята. Болели даже за ЦСКА. Это удивительно, когда «Динамо» болеет даже за ЦСКА.

– То есть вы заметили, что динамовские зрители за ЦСКА болели?

– Да. Некоторые кричали «Динамо» – ЦСКА!» Можете представить это на другом матче? Но самое главное, что мы возвращаемся все-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола.