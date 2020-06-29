Рико, Силва и Чупо-Мотинг продлили контракты с «ПСЖ» до конца сезона

«ПСЖ» объявил о заключении краткосрочных соглашений с вратарем Серхио Рико, защитником Тиаго Силвой и форвардом Эриком Чупо-Мотингом.
Все три футболиста продлили контракты с клубом до фактического завершения сезона-2019/20.
Таким образом, испанец, бразилец и камерунец смогут принять участие в финалах Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также в плей-офф Лиги чемпионов.
- 35-летний Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года, 31-летний Чупо-Мотинг – с 2018 года.
- 26-летний Рико играет в составе парижан на правах аренды. Его трансфер принадлежит «Севилье».
- В финале Кубка Франции столичная команда сыграет с «Сент-Этьеном» (24 июля), а в финале Кубка лиги – с «Лионом» (31 июля).
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Источник: Официальный сайт «ПСЖ»