Рико, Силва и Чупо-Мотинг продлили контракты с «ПСЖ» до конца сезона

«ПСЖ» объявил о заключении краткосрочных соглашений с вратарем Серхио Рико, защитником Тиаго Силвой и форвардом Эриком Чупо-Мотингом.

Все три футболиста продлили контракты с клубом до фактического завершения сезона-2019/20.

Таким образом, испанец, бразилец и камерунец смогут принять участие в финалах Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также в плей-офф Лиги чемпионов.

35-летний Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года, 31-летний Чупо-Мотинг – с 2018 года.

26-летний Рико играет в составе парижан на правах аренды. Его трансфер принадлежит «Севилье».

В финале Кубка Франции столичная команда сыграет с «Сент-Этьеном» (24 июля), а в финале Кубка лиги – с «Лионом» (31 июля).

«ПСЖ» продлил контракт с Курзава на четыре года