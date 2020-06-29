Бородюк: «Надо отдать должное Божовичу. «Крылья» – его седьмой клуб в России. Хорошо заработал»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением об увольнении Миодрага Божовича из «Крыльев Советов».

«Любой тренер зависим от результата. Команда на последнем месте – руководство решает такие вопросы. Надо отдать должное Божовичу: это его седьмой клуб в России. Нормально. Хорошо заработал, прекрасно чувствует.

Если говорить о футболе, всe зависит от игроков, которые у тебя есть. Если брать предыдущие клубы, тот же «Ростов», у него там получалось нормально, были хорошие игроки. Здесь немного не получается, потому что подбор футболистов не такой», – сказал Бородюк.