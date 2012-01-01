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    Бородюк: «Надо отдать должное Божовичу. «Крылья» – его седьмой клуб в России. Хорошо заработал»

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением об увольнении Миодрага Божовича из «Крыльев Советов».

    «Любой тренер зависим от результата. Команда на последнем месте – руководство решает такие вопросы. Надо отдать должное Божовичу: это его седьмой клуб в России. Нормально. Хорошо заработал, прекрасно чувствует.

    Если говорить о футболе, всe зависит от игроков, которые у тебя есть. Если брать предыдущие клубы, тот же «Ростов», у него там получалось нормально, были хорошие игроки. Здесь немного не получается, потому что подбор футболистов не такой», – сказал Бородюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17312

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Божович - авторитет в нашем футболе, сильный мотиватор, каких в РПЛ единицы. Сам факт, что его приглашали 7 клубов, говорит о многом. (Бородюк, кстати, пока не востребован, зря иронизирует, только выдаёт свои думы о бабле.) И если посмотреть СМИ, болельщики всегда сожалели об уходе Миодрага.

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      Рейтинг: +626

      NewLife 1 час назад

      Черная зависть. Надо отдать должное Миодрагу, он не боится идти туда, куда только талалаевых можно нанять.

      2
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      Рейтинг: +4214

      Alekxei Z. 1 час назад

      Так и не понял почему Божович пользуется спросом в России ?
      Может просто не мешает пилить бабло, не ругается с руководством ?
      Умом тут не понять.

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      Рейтинг: +7246

      ilichkadr > Alekxei Z. 44 минуты назад

      Божович хороший тренер, не чета Мусаевым, Новиковым, Тедескам, Евсеевым и еже с ними. Работает на совесть, финалист Кубка России с Амкаром, 2 кубка России Ростов и Локомотив), чемпионский титул и серебро с «Црвеной Звездой». С Крыльями не пошло, поскольку не с кем в команде работать.

      2
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      Рейтинг: +4214

      Alekxei Z. > ilichkadr 36 минут назад

      Это твоё мнение. Кубок России и Тосно брал.
      Он кучерявей чем Семак и Манчини, ты уж епень всё подряд...Дай ему Зенит и чемпом станет.

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      Рейтинг: +7246

      ilichkadr > Alekxei Z. 11 минут назад

      Так в Тосно был Парфёнов, который даже с районной командой доказал свою состоятельность. Дать Мусаевым, Новиковым, Тедескам, Евсеевым..... Зенит, сомневаюсь, что чемпом станет.

      0
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      Рейтинг: +3582

      Борат 1 час назад

      стыдно за пищевиков, утянули лидера крыльев соболева, ослабили прямого конкурента за выживание... вот вам и фэйр-плей по-свински !
      позор рылам ! позор рабам-п***сам !!!
      гыгы

      2
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      Рейтинг: -523

      Аденн 1 час назад

      стыд с срам бЗениту, этому гавноклупу, жирующему на народные бабки.

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