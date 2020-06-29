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  • Бородюк: «Надо отдать должное Божовичу. «Крылья» – его седьмой клуб в России. Хорошо заработал»

Бородюк: «Надо отдать должное Божовичу. «Крылья» – его седьмой клуб в России. Хорошо заработал»

29 июня 2020, 12:12
11

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением об увольнении Миодрага Божовича из «Крыльев Советов».

«Любой тренер зависим от результата. Команда на последнем месте – руководство решает такие вопросы. Надо отдать должное Божовичу: это его седьмой клуб в России. Нормально. Хорошо заработал, прекрасно чувствует.

Если говорить о футболе, всe зависит от игроков, которые у тебя есть. Если брать предыдущие клубы, тот же «Ростов», у него там получалось нормально, были хорошие игроки. Здесь немного не получается, потому что подбор футболистов не такой», – сказал Бородюк.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг Бородюк Александр
Комментарии (11)
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NewLife
1593425284
Черная зависть. Надо отдать должное Миодрагу, он не боится идти туда, куда только талалаевых можно нанять.
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DOCTOR PENALTY
1593428448
Божович - авторитет в нашем футболе, сильный мотиватор, каких в РПЛ единицы. Сам факт, что его приглашали 7 клубов, говорит о многом. (Бородюк, кстати, пока не востребован, зря иронизирует, только выдаёт свои думы о бабле.) И если посмотреть СМИ, болельщики всегда сожалели об уходе Миодрага.
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Boeung777
1593433973
Думаю, не последний это его клуб в России.
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RJM555
1593434071
Миодраг хороший тренер потому и востребован в России......ну а всякие Бородюки будут сидеть и ждать тихо завидуя думаю долго без работы не заседиться
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Hektor 84
1593526891
Чего заглядываешь в чужой карман? Иди сам тренируй! Черная зависть прожигает что его самого ни куда не зовут?
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