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АЕК прервал беспроигрышную серию из 17 матчей

28 июня 2020, 23:41
2

АЕК в 30-м туре чемпионата Греции играл на своем поле с «Олимпиакосом» и уступил со счетом 1:2.

На 38-й минуте Юссеф Эль-Араби вывел гостей вперед, спустя семь минут Мохамед Камара удвоил преимущество «Олимпиакоса». Хозяева ответили голом Серхио Араухо.

Беспроигрышная серия команды Массимо Карреры до этого матча составляла 17 игр. Последний раз АЕК проигрывал в январе ПАОКу. При Каррере афиняне потерпели только два поражения, одержав 13 побед и восемь раз сыграв вничью.

Столичный клуб с 56 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Олимпиакос» возглавляет чемпионат.

Источник: Sports.ru
Греция. Суперлига АЕК Олимпиакос Эль-Араби Юссеф Араухо Серхио Камара Мохамед Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Brabus71
1593404287
Каррера тащит...
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zigbert
1593434288
Олимпиакос сейчас намного сильней остальных команд в Греции. Но это поражение нисколько не умаляет достоинств Карреры.
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