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    АЕК прервал беспроигрышную серию из 17 матчей

    АЕК в 30-м туре чемпионата Греции играл на своем поле с «Олимпиакосом» и уступил со счетом 1:2.

    На 38-й минуте Юссеф Эль-Араби вывел гостей вперед, спустя семь минут Мохамед Камара удвоил преимущество «Олимпиакоса». Хозяева ответили голом Серхио Араухо.

    Беспроигрышная серия команды Массимо Карреры до этого матча составляла 17 игр. Последний раз АЕК проигрывал в январе ПАОКу. При Каррере афиняне потерпели только два поражения, одержав 13 побед и восемь раз сыграв вничью.

    Столичный клуб с 56 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Олимпиакос» возглавляет чемпионат.

    Источник: Sports.ru

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