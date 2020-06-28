Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, посмели бы на нас напасть?»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, высказываясь о Дне Победы, перепутал годы начала и окончания Великой отечественной войны.

«Многие интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!

Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать – это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы», – написал Тарасов.

В этом году парад в честь Дня Победы был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

«Рубин» занимает в РПЛ 12-е место.

Тарасов из-за травмы не провел в этом сезоне ни одного матча.