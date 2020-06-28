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  • Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, посмели бы на нас напасть?»

Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, посмели бы на нас напасть?»

28 июня 2020, 19:46
34

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, высказываясь о Дне Победы, перепутал годы начала и окончания Великой отечественной войны.

«Многие интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!

Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать – это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы», – написал Тарасов.

  • В этом году парад в честь Дня Победы был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
  • «Рубин» занимает в РПЛ 12-е место.
  • Тарасов из-за травмы не провел в этом сезоне ни одного матча.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (34)
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aaaaahhhh
1593364174
Вообще то 75 лет назад был 1945 год и на нас уже ни кто не нападал.
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Черкизовский Кот
1593364709
Такие пустоголовые болванчики, как Тарасов судят о мощи государства по парадам. А это лишь красивая картинка - не более. Парады и так уже превратились в показуху, так ещё и перенесли на 24 июня. Ничего бы не произошло, если бы в этом году парад не провели. Лучше бы все эти деньги пустили на обеспечение благополучной старости уважаемых ветеранов, коих осталось и так мало.
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alll-1
1593365120
вот олень ты еще Наполеона вспомни и представь как мы его конницу реактивными снарядами гоняем ,а татар безпилотниками
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житель СПб
1593369568
Вот балабол! Неужели никто из близких не может ему напомнить поговорку: "Молчи, за умного сойдешь!"?? Какая сила? Он о Бузовой? Ну, та точно напугала бы и не только вермахт, но и, как правильно пишут, печенегов... Сам-то в армии служил? Или опять по анекдоту - "Не нашли"?
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mikatv
1593379490
ну сумасшедший, что возьмешь...
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Томик
1593382744
Несмотря на ёрничанье комментаторов, Димон в общем прав. Только не 75 лет назад, а 79. А если бы сейчас нечем было ответить - давно уже бы вдоль трубопроводов косили траву за корм(максимум). Кому повезло устроиться из тех кто в живых остался.
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Hektor 84
1593386423
Да не боись бузов!!! Место рядом с Валуевым тебе уже забито!!!
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Чехов на Садовой
1593389289
Жоп--лиз и сказочный долбо--б в одном стакане.
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Иван Петров 1986
1593409909
С нашей сегодняшней мощью мы гвозди в Китае покупаем. Все заводы сами разбомбили, немцам в 41 вом такой успех и не снился.
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Непутриот
1593419782
Не умеющий играть в футбол Тарасов-самый жополизный путикантроп российского футбола! В Госдуру лезет к Газзаеву в помощь...
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