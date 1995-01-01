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    Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, посмели бы на нас напасть?»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, высказываясь о Дне Победы, перепутал годы начала и окончания Великой отечественной войны.

    «Многие интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!

    Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать – это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы», – написал Тарасов.

    • В этом году День Победы был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
    • «Рубин» занимает в РПЛ 12-е место.
    • Тарасов из-за травмы не провел в этом сезоне ни одного матча.
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    Публикация от text (@tarasov23) 28 Июн 2020 в 6:12 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1727

      латунный 34 минуты назад

      интересно кто это интересуется.приснилось наверно

      1
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      Рейтинг: +652

      alll-1 42 минуты назад

      вот олень
      ты еще Наполеона вспомни и представь как мы его конницу реактивными снарядами гоняем ,а татар безпилотниками

      3
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    • ...
      Рейтинг: +106

      PahaSpartak 48 минут назад

      В чём-то он прав, но если хорошенько изучить политинформацию в конце тридцатых годов прошлого века, мало у кого были сомнения превосходстве СССР, "броня крепка и танки наши быстры". Чем это закончилось, мы знаем, победой, потерей лучших людей и огромного количества сил на ближайшие 70 лет.

      0
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      Рейтинг: +2864

      Черкизовский Кот 48 минут назад

      Такие пустоголовые болванчики, как Тарасов судят о мощи государства по парадам. А это лишь красивая картинка - не более. Парады и так уже превратились в показуху, так ещё и перенесли на 24 июня. Ничего бы не произошло, если бы в этом году парад не провели. Лучше бы все эти деньги пустили на обеспечение благополучной старости уважаемых ветеранов, коих осталось и так мало.

      5
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      Рейтинг: +17288

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Точно в ГД метит, в Комитет по обороне. Но, имей в виду, Димон, Шаманов гламурных не любит.

      2
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      Рейтинг: +2228

      aaaaahhhh 57 минут назад

      Вообще то 75 лет назад был 1945 год и на нас уже ни кто не нападал.

      4
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      Рейтинг: +596

      fhnv > aaaaahhhh 37 минут назад

      Он имел ввиду ,что армия очень сильная стала и вооружение

      0
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      Рейтинг: +2825

      solodealer 1 час назад

      Димон, 75 лет у нас была такая мощь в технике, что нападать никто и не собирался. Но, как и сейчас, был такой хаос и некомпетенция в управлении и в понимании роли страны на международной арене, что вся мощь исчезла за первые недели войны... выгребали с помощью других на реках крови своего населения.

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      Рейтинг: +17288

      DOCTOR PENALTY > solodealer 1 час назад

      +++!!!

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