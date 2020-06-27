Федун – о новых задержаниях фанатов «Спартака»: «Не понимаю, что происходит»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новые задержания болельщиков своей команды.

Перед домашним матчем с «Уфой» стало известно, что московская полиция задержала фанатов Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова.

«Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили», – сказал Федун.