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    Федун – о новых задержаниях фанатов «Спартака»: «Не понимаю, что происходит»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новые задержания болельщиков своей команды.

    Перед домашним матчем с «Уфой» стало известно, что московская полиция задержала фанатов Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова.

    «Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили», – сказал Федун.

    • Ранее полиция задержала несколько десятков фанатов «Спартака» по подозрению в хулиганстве.
    • Аресты начались после того, как болельщики проводили команду на матч с «Арсеналом», устроив пиротехническое шоу и преградив проезд на дороге.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      ВасяК 1 час назад

      Что происходит, репрессии на фанатов Спартака!!!

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