Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Московская полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака».

По информации Fanat1k, новый этап задержаний прошел в преддверии матча 24-го тура РПЛ между столичной командой и «Уфой».

«В настоящий момент сотрудники полиции задержали Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Напомним,что недавно Амир дал комментарий газете «Советский спорт» по поводу задержания болельщиков перед матчем «Арсенал» – «Спартак».

Просим всех спартаковцев не оставаться равнодушными и придать событиям максимальную огласку. Фанат – не преступник!» – говорится в публикации.