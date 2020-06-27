Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Московская полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака».
По информации Fanat1k, новый этап задержаний прошел в преддверии матча 24-го тура РПЛ между столичной командой и «Уфой».
«В настоящий момент сотрудники полиции задержали Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Напомним,что недавно Амир дал комментарий газете «Советский спорт» по поводу задержания болельщиков перед матчем «Арсенал» – «Спартак».
Просим всех спартаковцев не оставаться равнодушными и придать событиям максимальную огласку. Фанат – не преступник!» – говорится в публикации.
- Ранее полиция задержала несколько десятков фанатов «Спартака» по подозрению в хулиганстве.
- Аресты начались после того, как болельщики проводили команду на матч с «Арсеналом», устроив пиротехническое шоу и преградив проезд на дороге.
- Владелец московского клуба Леонид Федун обратился в МВД с призывом прекратить преследования фанатов.
Источник: Fanat1k
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