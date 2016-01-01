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    Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

    Московская полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака».

    По информации Fanat1k, новый этап задержаний прошел в преддверии матча 24-го тура РПЛ между столичной командой и «Уфой».

    «В настоящий момент сотрудники полиции задержали Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Напомним,что недавно Амир дал комментарий газете «Советский спорт» по поводу задержания болельщиков перед матчем «Арсенал» – «Спартак».

    Просим всех спартаковцев не оставаться равнодушными и придать событиям максимальную огласку. Фанат – не преступник!» – говорится в публикации.

    • Ранее полиция задержала несколько десятков фанатов «Спартака» по подозрению в хулиганстве.
    • Аресты начались после того, как болельщики проводили команду на матч с «Арсеналом», устроив пиротехническое шоу и преградив проезд на дороге.
    • Владелец московского клуба Леонид Федун обратился в МВД с призывом прекратить преследования фанатов.

    Источник: Fanat1k

    Сайт, освещающий события, которые происходят вокруг «Спартака».

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6806

      piligrim1986 56 минут назад

      традиция что ли такая??

      0
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      Рейтинг: +7215

      ilichkadr 1 час назад

      Это что за клоуны-чудики Миша Департант и Амир Профессор? Ну, а где же Хрюн Маскальский со своим питомцем юрского периода?

      1
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      ...
      Рейтинг: +936

      Smekaev > ilichkadr 1 час назад

      Чисто Московские разборки, питерской бомжацкой петушне кукарекать никто команду не давал.

      2
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      Рейтинг: +449

      vsespartak01 > ilichkadr 1 час назад

      да!думал вы нормальные,оказывается здесь нормальных у вас только двое!стыдобища -одни алармобораты у зенита!тьфууууууу

      0
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      ...
      Рейтинг: +7215

      ilichkadr > Smekaev 49 минут назад

      Согласен, питерским далеко до Миш Департантских. Этож надо такую себе кликуху зацепить?

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      Рейтинг: +7215

      ilichkadr > vsespartak01 45 минут назад

      Уважаемый, а ты тоже из тех Миш и Амиров Хустлютдиновых или сугубо в рамках солидаризма происков капитализма?

      1
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      Рейтинг: +449

      vsespartak01 > ilichkadr 42 минуты назад

      я все сказал!а ты прочитай ваш сбор крикоса кпссника тебя и поймешь...а хотя бестолку!у вас все сводится к одному...вы всегда правы!

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