Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Он считает, что достоин играть больше

Вингер «Реала» Гарет Бэйл выразил недовольство малым количеством игровой практики после возобновления сезона.

По информации ESPN, 30-летний футболист считает несправедливой свою роль запасного.

На фоне этих разногласий отношения между валлийцем и главным тренером команды Зинедином Зиданом стали еще хуже.