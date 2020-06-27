Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Он считает, что достоин играть больше

Вингер «Реала» Гарет Бэйл выразил недовольство малым количеством игровой практики после возобновления сезона.
По информации ESPN, 30-летний футболист считает несправедливой свою роль запасного.
На фоне этих разногласий отношения между валлийцем и главным тренером команды Зинедином Зиданом стали еще хуже.
- Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
- В нынешней кампании игрок провел 20 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
Источник: ESPN