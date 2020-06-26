Глушаков: «Клубы находятся в одной лодке. Вопросы к тем, кто составляет регламент; хочется, чтобы решения принимались исходя из здравого смысла»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил ситуацию с переносом и отменой матчей РПЛ. Экс-спартаковец призвал к здравому смыслу.

«Что касается переноса матчей и всего прочего, то анализировать ситуацию, наверное, не моe дело. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», – сказал Глушаков «Чемпионату».