Глушаков: «Клубы находятся в одной лодке. Вопросы к тем, кто составляет регламент; хочется, чтобы решения принимались исходя из здравого смысла»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил ситуацию с переносом и отменой матчей РПЛ. Экс-спартаковец призвал к здравому смыслу.
«Что касается переноса матчей и всего прочего, то анализировать ситуацию, наверное, не моe дело. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», – сказал Глушаков «Чемпионату».
- «Ахмат» в таблице идет на 14-м месте.
- 1 июля в 25-м туре чеченцы сыграют с «Арсеналом».
- Глушакова признали лучшим игроком последнего матча «Ахмата» против «Сочи» (1:1) – см. фото ниже.
Источник: «Чемпионат»