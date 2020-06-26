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    Глушаков: «Клубы находятся в одной лодке. Вопросы к тем, кто составляет регламент; хочется, чтобы решения принимались исходя из здравого смысла»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил ситуацию с переносом и отменой матчей РПЛ. Экс-спартаковец призвал к здравому смыслу.

    «Что касается переноса матчей и всего прочего, то анализировать ситуацию, наверное, не моe дело. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», – сказал Глушаков «Чемпионату».

    • «Ахмат» в таблице идет на 14-м месте.
    • 1 июля в 25-м туре чеченцы сыграют с «Арсеналом».
    • Глушакова признали лучшим игроком последнего матча «Ахмата» против «Сочи» (1:1) – см. фото ниже.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.06.2020 22:48
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