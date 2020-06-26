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Sport24: Гончаренко сегодня вернется в Москву

26 июня 2020, 13:03
22

Главный тренер ЦСКА Виктора Гончаренко сегодня вернется в Москву.

Специалист после поражения от «Зенита» (0:4) улетал в Белоруссию.

Сегодня Гончаренко планирует обсудить свое будущее с руководством клуба. При этом, как уточняется, официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше воскресенья.

Ранее сообщалось, что Гончаренко подал в отставку после игры с «Зенитом». Отмечалось, что специалист твердо решил покинуть ЦСКА. Однако руководство клуба надеется убедить его остаться в команде до конца текущего сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Predator_utm
1593166046
а как же 2х недельный карантин?
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Kurt Angel
1593166153
истерии прекратил и возвращается? Мдааа
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Plyash
1593167040
Истеричка,уходя - уходи,прочитанные страницы назад не листают.
Ответить
моэм
1593168515
ГАНчаренко в тупике , это очевидно ... он и сам это хорошо понимает и главное не видит из создавшегося положения выхода....поэтому , уверен , что только после тщательного самоанализа своей работы , он вполне осознанно после написал заявление на увольнение , потому что не видит другой возможности помочь клубу , что кстати честно и порядочно в отношении ЦСКА , ведь он не получит никакой денежной компенсации ...ни в коем случае не допускаю даже мысли , что этот человек в высочайшим чувством ответственности мог уехать спонтанно и чисто на эмоциях , бросив работу , пустивши всё на самотёк...думаю ЦСКА следует его отпустить...конечно ещё раз попытавшись уговорить его остаться.
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Из Твери Леха
1593168666
зубную щетку забыл?
Ответить
RJM555
1593169417
.....мальчишка психанул.....мальчишка передумал возятся с ним как с .......
Ответить
paracetamol
1593170804
По деньгам соскучился. В Бульбашне стоко не дают?
Ответить
portero
1593174814
наверное для того чтоб окончательно уехать, так сказать официально...
Ответить
rash1959
1593184391
месячные у барышни закончились...
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zigbert
1593346822
Видимо решил вернуться к работе.
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