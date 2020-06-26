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    Sport24: Гончаренко сегодня вернется в Москву

    Главный тренер ЦСКА Виктора Гончаренко сегодня вернется в Москву.

    Специалист после поражения от «Зенита» (0:4) улетал в Белоруссию.

    Сегодня Гончаренко планирует обсудить свое будущее с руководством клуба. При этом, как уточняется, официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше воскресенья.

    Ранее сообщалось, что Гончаренко подал в отставку после игры с «Зенитом». Отмечалось, что специалист твердо решил покинуть ЦСКА. Однако руководство клуба надеется убедить его остаться в команде до конца текущего сезона.

    Источник: Sport24

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5901

      paracetamol 33 минуты назад

      По деньгам соскучился. В Бульбашне стоко не дают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +522

      elessar arnor > paracetamol 24 минуты назад

      вы бл я ть лицо попроще сделайте, когда такое говорите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      RJM555 56 минут назад

      .....мальчишка психанул.....мальчишка передумал возятся с ним как с .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10569

      KLIM777 1 час назад

      Игроков нет. Простой ответ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1346

      Из Твери Леха 1 час назад

      зубную щетку забыл?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      моэм 1 час назад

      ГАНчаренко в тупике , это очевидно ... он и сам это хорошо понимает и главное не видит из создавшегося положения выхода....поэтому , уверен , что только после тщательного самоанализа своей работы , он вполне осознанно после написал заявление на увольнение , потому что не видит другой возможности помочь клубу , что кстати честно и порядочно в отношении ЦСКА , ведь он не получит никакой денежной компенсации ...ни в коем случае не допускаю даже мысли , что этот человек в высочайшим чувством ответственности мог уехать спонтанно и чисто на эмоциях , бросив работу , пустивши всё на самотёк...думаю ЦСКА следует его отпустить...конечно ещё раз попытавшись уговорить его остаться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2754

      Томик > моэм 41 секунду назад

      Конечно же, этот человек, швыряющий бутылки, хамящий судьям и не подающий руку тренеру выигравшей команды, может действовать только хладнокровно и расчётливо, не поддаваясь эмоциям и точно понимая последствия содеянного.

      0
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      Рейтинг: +1365

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Трудно сказать, но если потерян контакт с игроками, лучше уже заканчивать. Найти специалиста уровня ВМГ будет не простой задачей.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1346

      Из Твери Леха > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ну и какой это, позвольте поинтересоваться, уровень у ВМГ? Уровень Уфы?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3033

      playsh 1 час назад

      Истеричка,уходя - уходи,прочитанные страницы назад не листают.

      0
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      Рейтинг: +472

      АКМ-74У > playsh 1 час назад

      Кто тебе такое сказал про прочитанные страницы? Видимо, сам ты читаешь только Инет. Хорошую хочется перечитывать много раз, наслаждаясь ею.
      Гончаренко поступил как человек неравнодушный в отличии от многих недотренеров, которых с должности надо трактором тащить. Вот сейчас, например, такой Божевич. Команда его в жоппе, но он и не подумал ни разу даже про отставку.

      0
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      Рейтинг: +3033

      playsh > АКМ-74У 39 минут назад

      Прочитанные страницы,это для меня то,что сказал вчера "да",то не говори сегодня "нет".Бросил команду после разгрома,оставил Овчинникова одного отдуваться,это нормально?Плохо ему стало,а его что,на скорой увезли?На завтра на родине оказался.Вспомни Газзаева,вот уж пример для всех,я уж и не вспомню,сколь раз он подавал в отставку после разгромов,но с поля не убегал,на пресс-конференции отчитывался честно.Может быть,Гончаренко и неравнодушный человек,но для меня не мужчина точно,то руку не подаст тренеру проигравшей команды,то вот сбежал.Потому и сказал, уходя - уходи.Обидеть Вас не хочу,это лишь моё мнение.Желаю удачи ЦСКА,мне всегда нравилась эта команда,хотя болею за Спартак.

      0
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      Рейтинг: +522

      elessar arnor 1 час назад

      не стоит, влетит Динамо, даже молодежке, снова дырявый центр и тупые забросы на Чалова, ах, еще стоит ожидать в старте Васина

      3
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    • ...
      Рейтинг: +58

      Kurt Angel 1 час назад

      истерии прекратил и возвращается? Мдааа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Predator_utm 1 час назад

      а как же 2х недельный карантин?

      3
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      Рейтинг: +3360

      Давид59 > Predator_utm 1 час назад

      Да уж. Ещё не хватало весь ЦСКА перезаразить. Беда не приходит одна

      1
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      ...
      Рейтинг: +1346

      Из Твери Леха > Predator_utm 1 час назад

      Дак у них там нет вируса, волшебная бульба все излечила.

      0
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      Рейтинг: +185

      Predator_utm > Из Твери Леха 58 минут назад

      у нас то есть,он там должен 2 недели отсидеть

      0
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