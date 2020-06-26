Sport24: Гончаренко сегодня вернется в Москву

Главный тренер ЦСКА Виктора Гончаренко сегодня вернется в Москву.

Специалист после поражения от «Зенита» (0:4) улетал в Белоруссию.

Сегодня Гончаренко планирует обсудить свое будущее с руководством клуба. При этом, как уточняется, официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше воскресенья.

Ранее сообщалось, что Гончаренко подал в отставку после игры с «Зенитом». Отмечалось, что специалист твердо решил покинуть ЦСКА. Однако руководство клуба надеется убедить его остаться в команде до конца текущего сезона.