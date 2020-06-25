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    ⚡«Ливерпуль» впервые в истории выиграл АПЛ

    Благодаря поражению «Манчестер Сити» от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом.

    За семь туров до завершения розыгрыша Премьер-лиги команда Юргена Клоппа опережает «Сити» на 23 очка.

    «Ливерпуль» впервые в истории стал победителем АПЛ. В предыдущий раз мерсисайдцы выигрывали золотые медали до основания Премьер-лиги в 1990 году.

    В общем для «Ливерпуля» этот чемпионский титул стал 19-м. Больше только у «Манчестер Юнайтед» – 20.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +496

      _MATRIX_ 8 минут назад

      Классный тренер, классная команда. Мои поздравления.

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      Рейтинг: +3054

      mdu86 45 минут назад

      Красавцы! Заслужили, рад за Ливерпуль!

      2
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      Рейтинг: +755

      ziborock 46 минут назад

      Мои поздравления! Заслужили, хоть концовку провели и невнятно!

      0
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      Рейтинг: +17257

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Поздравляю Ливерпуль!!! Яркий сезон!

      1
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      Рейтинг: +2854

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Перефразируя известную песню:
      "Ливеру сегодня водка не во вред.
      Ливер - чемпион впервые за 30 лет!!!"
      БРАВО!!!

      2
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      Рейтинг: +823

      Puddle 1 час назад

      А еще и хряков 7 - 0 нагнули

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      Рейтинг: +755

      ziborock > Puddle 47 минут назад

      Хорошо что сероводородным Минчане попались, а то бы ливером совсем не ту команду стали бы называть!

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      Рейтинг: +3128

      alarm > ziborock 14 минут назад

      хряк, зенит выбивал ливер в 1/16 ЛЕ! позор спартаку! ешь брюкву!

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