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⚡«Ливерпуль» впервые в истории выиграл АПЛ

26 июня 2020, 00:11
33

Благодаря поражению «Манчестер Сити» от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом.

За семь туров до завершения розыгрыша Премьер-лиги команда Юргена Клоппа опережает «Сити» на 23 очка.

«Ливерпуль» впервые в истории стал победителем АПЛ. В предыдущий раз мерсисайдцы выигрывали золотые медали до основания Премьер-лиги в 1990 году.

В общем для «Ливерпуля» этот чемпионский титул стал 19-м. Больше только у «Манчестер Юнайтед» – 20.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (33)
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Черкизовский Кот
1593119657
Перефразируя известную песню: "Ливеру сегодня водка не во вред. Ливер - чемпион впервые за 30 лет!!!" БРАВО!!!
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mdu86
1593120644
Красавцы! Заслужили, рад за Ливерпуль!
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_MATRIX_
1593122839
Классный тренер, классная команда. Мои поздравления.
Ответить
portero
1593125314
наконец то свершилось! Ливерпуль с победой !!!
Ответить
inzek
1593126495
16 лет ждал Спартак, 30 лет - Ливерпуль...Боже, в какое славное время я живу)
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ALEX ML
1593127812
Респект))))) Заслужили и доказали))))
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Romio-xxx
1593133024
Поздравляю Ливер!!!Искренне рад за них.
Ответить
PAREVG.
1593135434
Мои поздравления игрокам и болельщикам!!!!!!!!!!!
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zigbert
1593155512
Как долго был этот путь к победе, тем весомее эта победа. Ливерпуль Чемпион!
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valkam72
1593157331
Вот как надо завоёвывать чемпионство, а не как синитный кабинетный позор с судьями и фарм клубами. Позор синиту.
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