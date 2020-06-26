⚡«Ливерпуль» впервые в истории выиграл АПЛ

Благодаря поражению «Манчестер Сити» от «Челси» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом.

За семь туров до завершения розыгрыша Премьер-лиги команда Юргена Клоппа опережает «Сити» на 23 очка.

«Ливерпуль» впервые в истории стал победителем АПЛ. В предыдущий раз мерсисайдцы выигрывали золотые медали до основания Премьер-лиги в 1990 году.

В общем для «Ливерпуля» этот чемпионский титул стал 19-м. Больше только у «Манчестер Юнайтед» – 20.