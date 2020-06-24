Алькантара может перейти в «Ливерпуль». Он отказался продлевать контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может покинуть мюнхенцев этим летом.

Как сообщает Goal.com, следующим клубом испанца, вероятно, станет «Ливерпуль». Алькантара не хочет оставаться в мюнхенской команде и рассматривает грядущее трансферное окно как последнюю возможность перейти в другой топ-клуб. «Бавария» может попросить за 29-летнего хавбека около 50 миллионов евро.