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    Алькантара может перейти в «Ливерпуль». Он отказался продлевать контракт с «Баварией»

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может покинуть мюнхенцев этим летом.

    Как сообщает Goal.com, следующим клубом испанца, вероятно, станет «Ливерпуль». Алькантара не хочет оставаться в мюнхенской команде и рассматривает грядущее трансферное окно как последнюю возможность перейти в другой топ-клуб. «Бавария» может попросить за 29-летнего хавбека около 50 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Алькантара провел за «Баварию» 35 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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