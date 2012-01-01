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    «Фратрия»: «Призываем остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных фанатов»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов московского клуба.

    «В минувшие выходные «Спартак» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Команду, отправлявшуюся в Тулу на автобусе, проводила группа красно-белых болельщиков, мотивируя спартаковцев на победу. По факту этой акции правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков. Несколько человек было задержано и сейчас об их дальнейшей судьбе практически ничего не известно.

    Объединение болельщиков «Фратрия» выражает глубокое возмущение деятельностью сотрудников полиции, превращающих мирную акцию поддержки своей команды в уголовное преступление! Мы призываем все СМИ осветить эти действия полиции, а представителей власти немедленно остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных болельщиков. Фанат – не преступник! Свободу ультрас!» – сказано в заявлении «Фратрии», опубликованном в инстаграме.

    «Спартак» попросил полицию воздержаться от уголовного преследования фанатов

    Источник: инстаграм «Фратрии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +514

      ВасяК 13 минут назад

      Отстаньте уже от фаната,он не преступник!!!

      0
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      Рейтинг: +13633

      vka1970 24 минуты назад

      Моя подпись уже там.
      Нет полицейскому произволу.
      Нет полицейскому государству.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Своих не бросаем! Пописываюсь.

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