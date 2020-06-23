«Фратрия»: «Призываем остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных фанатов»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов московского клуба.

«В минувшие выходные «Спартак» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Команду, отправлявшуюся в Тулу на автобусе, проводила группа красно-белых болельщиков, мотивируя спартаковцев на победу. По факту этой акции правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков. Несколько человек было задержано и сейчас об их дальнейшей судьбе практически ничего не известно.

Объединение болельщиков «Фратрия» выражает глубокое возмущение деятельностью сотрудников полиции, превращающих мирную акцию поддержки своей команды в уголовное преступление! Мы призываем все СМИ осветить эти действия полиции, а представителей власти немедленно остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных болельщиков. Фанат – не преступник! Свободу ультрас!» – сказано в заявлении «Фратрии», опубликованном в инстаграме.

«Спартак» попросил полицию воздержаться от уголовного преследования фанатов