Генич извинился перед «Ростовом» за высказывания после матча с «Сочи»

ФРС сообщили,что Ростов и Динамо не придерживались регламента для безопасности футболистов и проявили халатность в клубе. Это официальная информация
Комментатор Констатин Генич принес извинения «Ростову» за свои реплики в твиттере после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (1:10).
«Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своем твиттере.
- После матча Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом. Также комментатор написал, что не понимает претензий к «Сочи».
Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?