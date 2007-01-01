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    Генич извинился перед «Ростовом» за высказывания после матча с «Сочи»

    Комментатор Констатин Генич принес извинения «Ростову» за свои реплики в твиттере после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (1:10).

    «Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своем твиттере.

    • После матча Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом. Также комментатор написал, что не понимает претензий к «Сочи».

    Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?

    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1535

      Genz 14 минут назад

      ФРС сообщили,что Ростов и Динамо не придерживались регламента для безопасности футболистов и проявили халатность в клубе. Это официальная информация

      0
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      Рейтинг: +107

      armen10 22 минуты назад

      Очень оперативно работаете. Новость уже сутки как мусируется везде, аидо вас только дошло)

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