Генич извинился перед «Ростовом» за высказывания после матча с «Сочи»

Комментатор Констатин Генич принес извинения «Ростову» за свои реплики в твиттере после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (1:10).

«Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своем твиттере.

После матча Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом. Также комментатор написал, что не понимает претензий к «Сочи».

Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?