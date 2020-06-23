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  • Генич извинился перед «Ростовом» за высказывания после матча с «Сочи»

Генич извинился перед «Ростовом» за высказывания после матча с «Сочи»

23 июня 2020, 13:52
14

Комментатор Констатин Генич принес извинения «Ростову» за свои реплики в твиттере после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (1:10).

«Приношу извинения «Ростову» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своем твиттере.

  • После матча Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом. Также комментатор написал, что не понимает претензий к «Сочи».

Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?

Источник: твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Генич Константин
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1592915404
Выдриснул, извинился, забыл... Мудак, ты же говорил, что играл и знаешь футбол изнутри.
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BarStep
1592916231
А вот болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»... Усекаешь разницу Константин в силе позиции?!
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mutabor0992
1592916348
Да засунь извинения себе туда...На чем сидишь и чем думаешь.
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Garrincha58
1592917852
прав Карпин не чемпионат, а помойка какая то хотя что говорить другого у нас просто не может быть
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ufos73
1592918784
Ростов в своем твитере должен послать этого уе*ка в лес за гризами
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Axe111
1592921090
В оч** себе засунуть свои извинения, слизь мерзкая
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Мага 13
1592924849
этот чмыpь сначала ляпнул не подумав, а теперь вертится как девушка с пониженной социальной ответственностью на мужском половом органе, оправдывается, до чего же отвратный тип.
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Соарес
1592929597
Думать надо
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Oldtrafford83
1592932523
Иди к Шмарнову в гости,там твоё место и Чердака не забудь пригласить)
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Hektor 84
1592945919
Что они такие бесхребетные? Ты мужик или нет? Сказал слово и отстаивай своё мнение.
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