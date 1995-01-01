Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?

Дело в договоренностях клубов, но это не указано в регламенте.

В «Ростове» и «Динамо» нашли заболевших коронавирусом. Обе команды ушли на двухнедельный карантин, но матч «Ростова» с «Сочи» не перенесли (вместо основы играли пацаны из академии и проиграли 1:10), а матч «Динамо» с «Краснодаром» – перенесли.

РПЛ выступила с заявлением и объяснила разные исходы одинаковых ситуаций. РФС рассматривает перенос матчей, если есть согласие обоих клубов и одобрение от РПЛ. В случае с «Ростовом» его не было: «Сочи» настаивал на проведении матча в срок. В случае с «Динамо» – было: «Краснодар» согласился на перенос матча на 19 июля, а Сергей Галицкий получил личную благодарность.

В регламенте указано, что за перенос матчей ответственна сама лига, а не клубы. Нигде не прописано, что сдвигать матчи можно по согласованию клубов.

Коротко по заявлению РПЛ: