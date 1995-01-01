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    Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?


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    Голосов: 0
    Сегодня, 21:45
    Дело в договоренностях клубов, но это не указано в регламенте.

    В «Ростове» и «Динамо» нашли заболевших коронавирусом. Обе команды ушли на двухнедельный карантин, но матч «Ростова» с «Сочи» не перенесли (вместо основы играли пацаны из академии и проиграли 1:10), а матч «Динамо» с «Краснодаром» – перенесли.

    РПЛ выступила с заявлением и объяснила разные исходы одинаковых ситуаций. РФС рассматривает перенос матчей, если есть согласие обоих клубов и одобрение от РПЛ. В случае с «Ростовом» его не было: «Сочи» настаивал на проведении матча в срок. В случае с «Динамо» – было: «Краснодар» согласился на перенос матча на 19 июля, а Сергей Галицкий получил личную благодарность.

    В регламенте указано, что за перенос матчей ответственна сама лига, а не клубы. Нигде не прописано, что сдвигать матчи можно по согласованию клубов.

    Коротко по заявлению РПЛ:

    • РПЛ не считает случаи выявления коронавируса в клубах форс-мажором.
    • Пункт 6.3 говорит, что РПЛ может переносить матчи из-за форс-мажорных обстоятельств, но ситуации с матчами «Ростова» и «Динамо», по мнению руководства, к ним не относятся.
    • «Календарь чемпионата 2019/20 не содержит резервных дат для переноса матчей». Но РФС при согласии двух команд и ходатайства от РПЛ может поменять время проведения матча – это не считается переносом по пункту 6.3.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5875

      Старикан 5 минут назад

      Кто после такой "победы" будет уважать Сочи? А вот ростовским пацанам респект!

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