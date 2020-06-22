«Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравительный пост в инстаграме, посвященный полузащитнику Резиуану Мирзову.
Сегодня, 22 июня, футболисту исполнилось 27 лет.
«Поздравляем Резиуана Мирзова с днeм рождения! Сегодня ему исполнилось 27 лет.⠀Желаем ярких обводок на поле, успехов в жизни и новых побед со «Спартаком», – говорится в публикации.
- Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года.
- В активе хавбека один гол и три ассиста в 19 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
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Источник: Инстаграм «Спартака»