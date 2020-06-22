«Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравительный пост в инстаграме, посвященный полузащитнику Резиуану Мирзову.

Сегодня, 22 июня, футболисту исполнилось 27 лет.

«Поздравляем Резиуана Мирзова с днeм рождения! Сегодня ему исполнилось 27 лет.⠀Желаем ярких обводок на поле, успехов в жизни и новых побед со «Спартаком», – говорится в публикации.

Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года.

В активе хавбека один гол и три ассиста в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.