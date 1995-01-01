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    «Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравительный пост в инстаграме, посвященный полузащитнику Резиуану Мирзову.

    Сегодня, 22 июня, футболисту исполнилось 27 лет.

    «Поздравляем Резиуана Мирзова с днeм рождения! Сегодня ему исполнилось 27 лет.⠀Желаем ярких обводок на поле, успехов в жизни и новых побед со «Спартаком», – говорится в публикации.

    • Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года.
    • В активе хавбека один гол и три ассиста в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official) 22 Июн 2020 в 12:06 PDT

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13509

      vka1970 21 минуту назад

      Борат заделался расистом
      А был когда то пианистом
      Он самобытен, он как Брут
      За это все его е*@т

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3487

      Борат 2 часа назад

      резиуаны и зелимханы - будущее москвабадского пищевика !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      NewLife > Борат 1 час назад

      Не то что голубая маманя, дристусся и азмуня на насесте в вашей петушарне..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3487

      Борат > NewLife 1 час назад

      и это мне кукарекает раб-п***с ?
      гыгы

      -1
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