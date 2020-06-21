Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал перенос игры с «Краснодаром», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.

– Мы серьезно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с «Краснодаром». Все случившееся для нас, конечно, полная неожиданность. Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом.

– Были хоть какие-то шансы, что игра состоится?

– Мы были готовы к любым вариантам вплоть до сегодняшнего полудня, когда еще успевали бы прибыть в Краснодар на игру, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде. Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день.

Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что «Динамо» поддержало бы такой шаг, он выглядит логично.

Что касается матча с «Краснодаром», то мы были готовы отправить и молодежный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры. В этой связи мы очень благодарны «Краснодару», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры.

– Если регламент не изменят, то с ЦСКА играем молодежным составом?

– Совершенно верно. Если изменений не будет, то главная команда остается на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведет молодежка, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье.