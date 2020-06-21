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  • Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»

Новиков: «Если изменений в регламенте не будет, с ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»

21 июня 2020, 21:29
25

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал перенос игры с «Краснодаром», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.

– Мы серьезно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с «Краснодаром». Все случившееся для нас, конечно, полная неожиданность. Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом.

– Были хоть какие-то шансы, что игра состоится?

– Мы были готовы к любым вариантам вплоть до сегодняшнего полудня, когда еще успевали бы прибыть в Краснодар на игру, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде. Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день.

Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что «Динамо» поддержало бы такой шаг, он выглядит логично.

Что касается матча с «Краснодаром», то мы были готовы отправить и молодежный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры. В этой связи мы очень благодарны «Краснодару», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры.

– Если регламент не изменят, то с ЦСКА играем молодежным составом?

– Совершенно верно. Если изменений не будет, то главная команда остается на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведет молодежка, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье.

  • Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля.
  • Игра «Динамо» – ЦСКА запланирована на 27 июня.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар ЦСКА Новиков Кирилл
Комментарии (25)
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Хейтер Аларм
1592764833
То есть лохом в этой ситуации стал Краснодар
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evgevg13
1592764884
если так пойдёт дальше- это будет самый результативный год, к сожалению...
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Хейтер Аларм
1592765620
Краснодар из-за своего "благородства и чести" очередной раз сольет ЛЧ...Всем в РПЛ глубоко наплевать на их высокоморальность и желание справедливости, у нас в России это не ценится!
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Даникс-72
1592768816
"Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры." Таким образом делаем логическое заключение: представители Динамо считают поступок Сочи не мужским, неспортивным и не соответствует честной игре...
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ALEX ML
1592778849
Принцип - пусть победит сильнейший в РПЛ не работает. Жалкое зрелище(((
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serppion
1592781981
Страна еще не навела порядок с короновирусом, проблема отрыгивается на футболе. Если команды не могут выступать оптимальными составами (не их вина!) - это уже профанация, не спорт. Пусть игроки в домино играют, в виртуальные игрушки режутся, молодежки выставляют - всё это будет выглядеть онанизмом от футбола.
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valkam72
1592791584
Ну хоть пони наконец то выиграют.
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paracetamol
1592799311
С ЦСКА будет играть молодежка «Динамо»....* Так Ганчаренка этого только и ждет!
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paracetamol
1592807507
Проиграют молодежке.
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Garrincha58
1592815290
хрень полная
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