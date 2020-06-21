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РФС проверит, ухали ли фанаты ЦСКА в адрес Малкома

21 июня 2020, 19:02
22

Как сказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, организация изучит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес нападающего «Зенита» Малкома на предмет расизма.

«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», – сказал Смертин.

  • «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
  • Малком оформил дубль.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Малком
Комментарии (22)
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кто там
1592755507
то они не ухали а ахали от того что показывает их любимая некогда команда, а ныне позорище(
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PAREVG.
1592756154
Это они так восхищались: УХ какой мастер (мартыхай)
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порт
1592756796
А Малком коням в ответ отгрузил парочку.
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морозз
1592758148
Как сказал когда то Кержаков...ухали, ухаем и будем ухать! Обычно бомжи ухали, но теперь получили обратку от коней и сразу запели песни о расизме! Куда спрятали Гулливера, где этот боец ММА?
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evgevg13
1592758956
а что- у нас уже америка? ****- ни--гером уже нельзя называть? Нетолерантно?. А ничего, что раса называется не афроамериканской, а ****?
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фанат джигурды
1592759145
Почему ухали- значит оскорбляли. Может они оргазм получали от его игры и не могли сдержать эмоции. Да и вроде питерские кричат, что в их цветах нет черного. Или уже не кричат?
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general.lizyukov
1592761172
А что не так, он же не н.е.г.р? ))) Значит, можно ухать
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BRO_football
1592767779
И не надейтесь. У нас такого, как в США не будет. В России все плевать хотели на расизм. И борются с ним только потому, что так УЕФА сказала, иначе Россию выгонят из всех футбольных организаций и не будет у нас ни еврокубков, ни международных чемпионатов.
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Бриг
1592772453
Евроамериканцы - это правильно. Или "юроэмерикэн" по - английски (примерно). Так теперь следует называть белых в США.
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paracetamol
1592807788
Надо заставить тех, кто ухал, бутсы Малколму лизать! Как в вашингтонском обкоме приказали.
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