РФС проверит, ухали ли фанаты ЦСКА в адрес Малкома

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Как сказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, организация изучит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес нападающего «Зенита» Малкома на предмет расизма.
«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», – сказал Смертин.
- «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
- Малком оформил дубль.