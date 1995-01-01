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    РФС проверит, ухали ли фанаты ЦСКА в адрес Малкома

    Как сказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, организация изучит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес нападающего «Зенита» Малкома на предмет расизма.

    «В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», – сказал Смертин.

    • «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
    • Малком оформил дубль.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии24
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      Рейтинг: +5

      gorbunovz 1 час назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------- https://vkk.me/anticam

      -1
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      Рейтинг: +2240

      general.lizyukov 1 час назад

      А что не так, он же не н.е.г.р? ))) Значит, можно ухать

      1
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      Рейтинг: +1660

      Cleaner 1 час назад

      Бананы ЗАПРЕТИТЬ!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1660

      Cleaner 1 час назад

      Нет, не ухали. Ему показалось.

      1
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      Рейтинг: +216

      Спартачище 1 час назад

      Да это сами ботовые ухали)) жалкие фонады ле6ингадскаго газ клупа

      -2
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      Рейтинг: +2232

      KPCCSPB > Спартачище 19 минут назад

      За расизм только свиносброд вечно привлекался, даже на матче с молодежкой Ливерпуля.. Про Испанию вообще молчу.. Народная нефть качает, клуб всерает, что ещё надо, народным хрюшкам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20594

      пьяныйхоровод > Спартачище 6 минут назад

      Тебе вечно ухать на жёрдочке в свинарнике . Беспонтовка ты и жертва аборта .

      0
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      Рейтинг: +988

      фанат джигурды 1 час назад

      Почему ухали- значит оскорбляли.


      Может они оргазм получали от его игры и не могли сдержать эмоции.

      Да и вроде питерские кричат, что в их цветах нет черного.
      Или уже не кричат?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1399

      evgevg13 > фанат джигурды 1 час назад

      скоро ухать будет уголовное преступление...

      2
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      ...
      Рейтинг: +499

      PAREVG. > фанат джигурды 1 час назад

      Они придумали отмазку - это латиносы, но расу, государственной принадлежностью не скрыть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1399

      evgevg13 2 часа назад

      а что- у нас уже америка? ****- ни--гером уже нельзя называть? Нетолерантно?. А ничего, что раса называется не афроамериканской, а ****?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1399

      evgevg13 > evgevg13 1 час назад

      Слово не- г-р и расу не- г-- ро--идная зазвездовали. Куда катится этот мир. А вот голубизна - это нормально, и курение в фильмах, где текут реки крови и сплошное насилие, опасно- это тоже нормально...

      1
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      Рейтинг: +499

      PAREVG. > evgevg13 1 час назад

      Мне за название мартыхая н...ом дали пожизненный бан.
      А вообще толерасты перешли грань разумного, в африке есть государства Ни-герия и ни-гер, и как называть представителей этой расы афро-африканцами, афро-европейцами

      3
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      Рейтинг: +1399

      evgevg13 > PAREVG. 1 час назад

      а ещё эти шизанутые скоро придумают афро-австралийцев, афро-китайцев и т.д. Тогда логично будет придумать евро-американцев, японо-африканцев, ну и фантазии пределов нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +499

      PAREVG. > evgevg13 1 час назад

      А еще есть афро-Русские...
      Идову в Локомотиве в частности

      1
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      Рейтинг: +1399

      evgevg13 > PAREVG. 1 час назад

      Ни-герия и ни-гер по толерантному будут афро-америгерия и афро- америгер- во как...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1399

      evgevg13 > PAREVG. 1 час назад

      точнее будет афро- американо- русские

      1
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      Рейтинг: +499

      PAREVG. > evgevg13 1 час назад

      язык сломать можно)))

      1
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      Рейтинг: +1297

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      И зачем? Что они хотели сказать? Вагнер приедет - поухайте ему.

      4
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      Рейтинг: +3173

      морозз 2 часа назад

      Как сказал когда то Кержаков...ухали, ухаем и будем ухать! Обычно бомжи ухали, но теперь получили обратку от коней и сразу запели песни о расизме! Куда спрятали Гулливера, где этот боец ММА?

      4
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      Рейтинг: +760

      Semenycch 2 часа назад

      Красно-синие теряют остатки человеческого достоинства при обидных поражениях.

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