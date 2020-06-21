РФС проверит, ухали ли фанаты ЦСКА в адрес Малкома

Как сказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, организация изучит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес нападающего «Зенита» Малкома на предмет расизма.

«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», – сказал Смертин.