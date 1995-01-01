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    «Динамо»: «Признательны Галицкому за согласие перенести матч»

    «Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за перенос матча 23-го тура. У москвичей случилась вспышка коронавируса.

    «Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», – сказали в пресс-службе «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -3774

      gosproektikabinet 13 секунд назад

      он вам и три очка еще отдаст

      0
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      Рейтинг: +1491

      afw13 10 минут назад

      вот что значит нормальное руководство клуба. респект Краснодару!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1511

      Genz 11 минут назад

      1 июля Динамо играть в Сочи. Им будет признательно получить 10 штук

      1
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 13 минут назад

      это не снимает ответственность с игроков.

      0
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      Рейтинг: +1631

      Александ1982 15 минут назад

      есть настоящие любители футбола!!! не всем мальчишек избивать!

      1
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      Рейтинг: +656

      valkam72 25 минут назад

      Ну так, не чета диарейщикам. А синиту позор.

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