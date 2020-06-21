«Динамо»: «Признательны Галицкому за согласие перенести матч»

«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за перенос матча 23-го тура. У москвичей случилась вспышка коронавируса.

«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», – сказали в пресс-службе «Динамо».