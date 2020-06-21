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  • «С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

«С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

21 июня 2020, 14:21
24

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» перенесен. Решение принято бюро исполкома РФС.

«1. На основании пп. 9 «а» пункта 1 статьи 29 и пункта 1 статьи 31 Устава РФС, рассмотрев обращение РПЛ, с учетом полученного согласия соответствующих клубов на нижеуказанное решение:

Изменить календарь проведения матчей РПЛ сезона-2019/20, установив:

– проведение матча 23-го тура РПЛ между командами ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва) – 19 июля 2020 года», – сказано в официальном документе по итогам заседания.

  • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
  • На перенос согласился «Краснодар».
  • Южане идут на третьем месте.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (24)
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vladik12
1592738639
В этот же день переигрывайте "Сочи" - "Ростов" нормальными составами, шара вы дебилов.
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1592739821
История уже тянет на сценарий для кинофильма. Понятное дело, что у болельщиков Ростова сейчас будет новая вспышка агрессии. Но хочу сразу попросить аргументировать свои комментарии. Я на этот раз буду краток - две похожие ситуация с разными исходами, но в обеих регламент соблюдён, РФС выносит решение о переносе по согласованию с клубами, в первом случае Сочи отказался от переноса, во втором Краснодар согласился. Опять заговор? Где? Что скажет руководство Ростова? Если так уверены в своей правоте, как тут многие требовали, пусть обращаются в УЕФА, требуют переигровки.
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ivany4
1592739947
Детский сад в шортиках, а не РФС! Никакого самоуважения. Зато понты всезнаек колотят, как взрослые!
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mahan
1592740161
Позор РФС, и позор Сочи (как же без Соси в следующем сезоне в рпл нельзя, должно быть как можно больше команд от газпрома, тогда бомжи буду вечными чемпионами только в России, а лига чемпионов все покажет). Ростов держитесь.
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piligrim1986
1592740538
ну, так и должны поступать профессионалы, к которым соча не относятся
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Kollljan
1592740817
Получено согласие обоих клубов, матч перенесён. Всё законно! Но вот вопрос. Представим себе ситуацию: 19 июля должен состоятся перенесённый матч, но уже у Краснодара все больны, а у Динамо все здоровы. Переносить некуда. Краснодару технарь?
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Axe111
1592741698
рфс ПОМОЙКА
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