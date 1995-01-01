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    «С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

    Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» перенесен. Решение принято бюро исполкома РФС.

    «1. На основании пп. 9 «а» пункта 1 статьи 29 и пункта 1 статьи 31 Устава РФС, рассмотрев обращение РПЛ, с учетом полученного согласия соответствующих клубов на нижеуказанное решение:

    Изменить календарь проведения матчей РПЛ сезона-2019/20, установив:

    – проведение матча 23-го тура РПЛ между командами ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва) – 19 июля 2020 года», – сказано в официальном документе по итогам заседания.

    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
    • На перенос согласился «Краснодар».
    • Южане идут на третьем месте.

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии19
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      Рейтинг: -3774

      gosproektikabinet 8 минут назад

      галицкий в очередной раз слил лигу чемпионов в унитаз, наслаждаемся и дальше парками

      0
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      Рейтинг: +2191

      Axe111 10 минут назад

      рфс ПОМОЙКА

      0
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      Рейтинг: +1938

      Kollljan 25 минут назад

      Получено согласие обоих клубов, матч перенесён. Всё законно! Но вот вопрос. Представим себе ситуацию: 19 июля должен состоятся перенесённый матч, но уже у Краснодара все больны, а у Динамо все здоровы. Переносить некуда. Краснодару технарь?

      0
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      Рейтинг: +3690

      BarStep > Kollljan 11 минут назад

      Ну зачем сразу технарь? Молодёжка есть, академия (к стати не плохая), обслуживающий персонал наконец-то..))) Ну а если серьёзно - просто краснодарцы играют в благородство, а динамикам по любому ещё два карантийных матча придётся играть молодёжью, т.к. резервных дней больше не предусмотрено..

      0
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      Рейтинг: +1938

      Kollljan > BarStep 9 минут назад

      Вот именно. Краснодар играет в благородство. Это просто понты на публику и больше ничего.

      1
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      Рейтинг: +6784

      piligrim1986 29 минут назад

      ну, так и должны поступать профессионалы, к которым соча не относятся

      1
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      Рейтинг: +1232

      mahan 35 минут назад

      Позор РФС, и позор Сочи (как же без Соси в следующем сезоне в рпл нельзя, должно быть как можно больше команд от газпрома, тогда бомжи буду вечными чемпионами только в России, а лига чемпионов все покажет). Ростов держитесь.

      4
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      Рейтинг: +4625

      ivany4 39 минут назад

      Детский сад в шортиках, а не РФС!
      Никакого самоуважения. Зато понты всезнаек колотят, как взрослые!

      1
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      Рейтинг: +919

      Play 41 минуту назад

      История уже тянет на сценарий для кинофильма. Понятное дело, что у болельщиков Ростова сейчас будет новая вспышка агрессии. Но хочу сразу попросить аргументировать свои комментарии. Я на этот раз буду краток - две похожие ситуация с разными исходами, но в обеих регламент соблюдён, РФС выносит решение о переносе по согласованию с клубами, в первом случае Сочи отказался от переноса, во втором Краснодар согласился. Опять заговор? Где? Что скажет руководство Ростова? Если так уверены в своей правоте, как тут многие требовали, пусть обращаются в УЕФА, требуют переигровки.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4625

      ivany4 > Play 34 минуты назад

      Ты забыл упомянуть, о действиях РФС при форс-мажорных и чрезвычайных обстоятельствах. А эти обстоятельства, в данный момент, являются приоритетными.

      0
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      ...
      Рейтинг: +919

      Play > ivany4 28 минут назад

      Ну вот с этими обстоятельствами в УЕФА! Почему нет? Почему молчит руководство Ростова? Не нужны Еврокубка уже? Или не всё так чисто? Форс-мажор в регламенте прописан, но его нужно будет доказывать, никто не примет "аргументы" которые различные специалисты тут пишут в комментариях. Если будет разбирательство, то РФС, дабы не упасть в грязь лицом, будет давить на нарушения режима внутри команды, повлекшие вспышку заболевания. А вот тут так ли всё гладко?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3690

      BarStep > ivany4 20 минут назад

      Ты о чем Вань? И в том и в этом случаях, вот как раз-то регламент и соблюден, который к стати, был принят с учетом этого самого форс-мажора и чрезвычайных обстоятельств с COVID. Забыл? Не знал? Больше скажу тебе - этот самый регламент разрабатывался коллегиально и принимался всеми клубами РПЛ до последней буковки и запятой..

      1
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      Рейтинг: +15341

      bset 53 минуты назад

      Позор Сочи и лично Вротенбергу

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4040

      vladik12 1 час назад

      В этот же день переигрывайте "Сочи" - "Ростов" нормальными составами, шара вы дебилов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2053

      serhio80 > vladik12 51 минуту назад

      Тут интересы бзенита, никто переигрывать естественно не будет)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Play > serhio80 48 минут назад

      Что ты такое говоришь? Объясни пожалуйста! В чём интерес Зенита? В том что он и так не выиграет чемпионат без этих матчей что ли?

      1
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      Рейтинг: +2053

      serhio80 > Play 43 минуты назад

      Для особо одаренных) интерес бомжей в том, чтобы их фармклуб засранцев не вылетел и продолжал поставлять очки и в следующем сезоне

      4
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      Рейтинг: +919

      Play > serhio80 39 минут назад

      Да Сочи и без этого матча никто бы не выпустил из РПЛ, у Ротенберга хватит ресурсов.

      1
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB > serhio80 12 минут назад

      Сриптак, как и другие москвабадские команды, Зенит без напряга обыгрывает. Зачем фармы? Это сриптак без судей 16 лет без чемпионства сидел, и коней 9 лет обыграть не мог, со вторым бюджетом страны. Не позорься.

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