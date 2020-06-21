«С учетом согласия клубов». РФС объявил о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» перенесен. Решение принято бюро исполкома РФС.

«1. На основании пп. 9 «а» пункта 1 статьи 29 и пункта 1 статьи 31 Устава РФС, рассмотрев обращение РПЛ, с учетом полученного согласия соответствующих клубов на нижеуказанное решение:

Изменить календарь проведения матчей РПЛ сезона-2019/20, установив:

– проведение матча 23-го тура РПЛ между командами ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва) – 19 июля 2020 года», – сказано в официальном документе по итогам заседания.