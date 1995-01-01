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    Тренер «Сочи» Федотов: «Жалости к игрокам «Ростова» нет, это хороший опыт»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после победы своей команды над «Ростовом» со счетом 10:1.

    «Как этих пацанов можно жалеть, если, возможно, у некоторых и не будет шанса сыграть в РПЛ. У них такой шанс предоставился. Я об этом в свои 18-19 лет только мечтал.

    Это достаточно взрослые ребята. В 17 лет я уехал в Йошкар-Олу, там провел два года, после чего успел послужить в армии. Так что жалости нет, это хороший опыт. Ребята теперь четко понимают, куда им двигаться и к чему стремиться», – сказал Федотов.

    • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
    • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1415

      Decorhome 4 минуты назад

      Если она есть

      0
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      Рейтинг: +1415

      Decorhome 5 минут назад

      Жалость не нужно проявлять, совесть нужно будить

      0
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      Рейтинг: +193

      plehanov6 45 минут назад

      Подонки! Еще хватает совести что-то вякать!!!

      1
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      Рейтинг: +2885

      playsh 1 час назад

      Федотов,жалость не к Ростовчанам-младшим.,а к таким как ты.Как можно выставлять против неокрепших мальчишек на полноразмерную игру взрослых лбов.Ведь любой тренер знает,как в двусторонних играх основа выносит свою молодёжку с фантастическими результатами.Уроды вы все.
      Ростов-младший,почёт и уважение Вам.

      1
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      Рейтинг: +1498

      Genz 2 часа назад

      Галицкий решил 1 июля выставить парней из академии против молодежи Ростова в домашнем матче. Рейтинг Краснодара скакнет из уважухи

      2
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      Рейтинг: +5811

      paracetamol 2 часа назад

      Правильно, за одного битого двух небитых дают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      NewLife 2 часа назад

      Тебя никто не просил их жалеть. Скорее жалеть надо таких убогих, как ты, и твоих немытых, потерявших совесть и проникших во все поры нашего футбола..

      3
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      Рейтинг: +3534

      Hektor 84 2 часа назад

      Тебя чмошника лысого судьба уже наказала. И не жалко тебя бездаря. Это тоже опыт.

      2
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      Рейтинг: +5389

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ничего, Ростсельмаш сдюжит!
      А вот сраному блатному ссочи - всё это отрыгнётся!
      Без ув.

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