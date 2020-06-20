Тренер «Сочи» Федотов: «Жалости к игрокам «Ростова» нет, это хороший опыт»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после победы своей команды над «Ростовом» со счетом 10:1.

«Как этих пацанов можно жалеть, если, возможно, у некоторых и не будет шанса сыграть в РПЛ. У них такой шанс предоставился. Я об этом в свои 18-19 лет только мечтал.

Это достаточно взрослые ребята. В 17 лет я уехал в Йошкар-Олу, там провел два года, после чего успел послужить в армии. Так что жалости нет, это хороший опыт. Ребята теперь четко понимают, куда им двигаться и к чему стремиться», – сказал Федотов.