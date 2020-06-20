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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Жалости к игрокам «Ростова» нет, это хороший опыт»

Тренер «Сочи» Федотов: «Жалости к игрокам «Ростова» нет, это хороший опыт»

20 июня 2020, 11:28
9

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после победы своей команды над «Ростовом» со счетом 10:1.

«Как этих пацанов можно жалеть, если, возможно, у некоторых и не будет шанса сыграть в РПЛ. У них такой шанс предоставился. Я об этом в свои 18-19 лет только мечтал.

Это достаточно взрослые ребята. В 17 лет я уехал в Йошкар-Олу, там провел два года, после чего успел послужить в армии. Так что жалости нет, это хороший опыт. Ребята теперь четко понимают, куда им двигаться и к чему стремиться», – сказал Федотов.

  • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
  • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Федотов Владимир
Комментарии (9)
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GoLenaStop
1592644737
Ничего, Ростсельмаш сдюжит! А вот сраному блатному ссочи - всё это отрыгнётся! Без ув.
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Hektor 84
1592644927
Тебя чмошника лысого судьба уже наказала. И не жалко тебя бездаря. Это тоже опыт.
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NewLife
1592645782
Тебя никто не просил их жалеть. Скорее жалеть надо таких убогих, как ты, и твоих немытых, потерявших совесть и проникших во все поры нашего футбола..
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paracetamol
1592645849
Правильно, за одного битого двух небитых дают.
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Plyash
1592649095
Федотов,жалость не к Ростовчанам-младшим.,а к таким как ты.Как можно выставлять против неокрепших мальчишек на полноразмерную игру взрослых лбов.Ведь любой тренер знает,как в двусторонних играх основа выносит свою молодёжку с фантастическими результатами.Уроды вы все. Ростов-младший,почёт и уважение Вам.
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plehanov6
1592651431
Подонки! Еще хватает совести что-то вякать!!!
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Decorhome
1592653842
Жалость не нужно проявлять, совесть нужно будить
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Decorhome
1592653856
Если она есть
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evgevg13
1592666187
сравнил время- тогда был футбол, а не коммерция
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