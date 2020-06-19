Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ

Ростовским фанам поклон!вот так надо встречать команду!все прекрасно понимают причину!! РФС- позор!!!!
В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Эта победа стала рекордной для Премьер-лиги – никто ранее в турнире нового формата не выигрывал с разницей в девять голов.
Донская команда играла молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.
После возвращения в Ростов юных футболистов (16-19 лет) встречали болельщики. Возле стадиона «Олимп-2» они скандировали: «Вперед, команда. Мы с тобой».
Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2»Спасибо вам за поддержку #МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020