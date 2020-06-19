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    Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ

    В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

    Эта победа стала рекордной для Премьер-лиги – никто ранее в турнире нового формата не выигрывал с разницей в девять голов.

    Донская команда играла молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.

    После возвращения в Ростов юных футболистов (16-19 лет) встречали болельщики. Возле стадиона «Олимп-2» они скандировали: «Вперед, команда. Мы с тобой».

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1609

      Александ1982 10 минут назад

      Ростовским фанам поклон!вот так надо встречать команду!все прекрасно понимают причину!! РФС- позор!!!!

      0
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      Рейтинг: +2843

      playsh 29 минут назад

      Болельщиков не обманешь!!! Думаю,что из этих мальчишек вырастут настоящие мужчины и спортсмены.
      Браво,Ростов-младший.

      2
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      Рейтинг: +1491

      Genz 52 минуты назад

      Дети готовЯтся теперь получить 10 от арсенала. Поддержите этот цирк

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Boeung777 1 час назад

      Респект болельщикам Ростова!!!

      8
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      Рейтинг: +2969

      serppion 1 час назад

      Да будет вам! Все меньше становится спорта, все больше клоунады. Требуется поднять интерес после отстоя - получите эпатажное шоу! Результат матча можно считать каким угодно, но не спортивным.

      2
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      Рейтинг: +578

      Граф2019 > serppion 6 минут назад

      сейчас вся действительность-клоунада! от референдума до парада...

      0
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      Рейтинг: +1042

      Январь 59 1 час назад

      Болельщики Ростова молодцы ,что поддержали молодежь. Руководство клуба бросило на растерзание молодежь. Могли бы и признать свой косяк и согласиться на технаря. Позора никакого бы не было.

      3
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      Рейтинг: +3232

      Виталий Орехов > Январь 59 1 час назад

      А где Вы увидели позор? Разве только в игре Сочи. Думаю НОРМАЛЬНЫЕ команды просто забили бы пацанам 3 гола и катали бы мяч по полю. А нет. Самолюбие и алчность не позволяет засранцам из ФК Сочи играть достойно.

      7
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      Рейтинг: +3869

      sochi-2013 > Виталий Орехов 25 минут назад

      Поторопился + тебе поставить. По первому предложению. Ты заметил, что больше всех старались засранцы, бывшие игроки Ростопки?

      1
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      Рейтинг: +2843

      playsh > Январь 59 22 минуты назад

      Вы не правы,сочинское руководство и чиновники от РФС оказались уродами.А Ростовчане шли сознательно на эту бойню и чести своего клуба не уронили,иначе было нельзя.Красавцы и мальчики,и руководство команды.

      1
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      Рейтинг: +2159

      KPCCSPB > playsh 20 минут назад

      Какая честь? Если технарь это - плохо, а пропустить 10,это норма??? Не важно, кто представлял команду, это основной клуб и игра в РПЛ, а не во дворе, где договорились не играть в полную силу.

      0
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      Рейтинг: +2219

      general.lizyukov 1 час назад

      Ростовчан с победой! Они победили, пусть и не на поле.

      4
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      Рейтинг: +1542

      AZ 2 часа назад

      Красавцы! И парни, и болельщики!
      А на "Сочи" надеюсь все команды РПЛ теперь будут настраиваться особенно!

      6
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      Рейтинг: +1580

      Ден 781 2 часа назад

      Молодцы

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