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  • Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ

Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ

20 июня 2020, 08:58
27

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

Эта победа стала рекордной для Премьер-лиги – никто ранее в турнире нового формата не выигрывал с разницей в девять голов.

Донская команда играла молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.

После возвращения в Ростов юных футболистов (16-19 лет) встречали болельщики. Возле стадиона «Олимп-2» они скандировали: «Вперед, команда. Мы с тобой».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (27)
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Ден 781
1592634590
Молодцы
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AZ
1592634617
Красавцы! И парни, и болельщики! А на "Сочи" надеюсь все команды РПЛ теперь будут настраиваться особенно!
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general.lizyukov
1592635391
Ростовчан с победой! Они победили, пусть и не на поле.
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Январь 59
1592636131
Болельщики Ростова молодцы ,что поддержали молодежь. Руководство клуба бросило на растерзание молодежь. Могли бы и признать свой косяк и согласиться на технаря. Позора никакого бы не было.
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serppion
1592636877
Да будет вам! Все меньше становится спорта, все больше клоунады. Требуется поднять интерес после отстоя - получите эпатажное шоу! Результат матча можно считать каким угодно, но не спортивным.
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Boeung777
1592637402
Респект болельщикам Ростова!!!
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Plyash
1592640124
Болельщиков не обманешь!!! Думаю,что из этих мальчишек вырастут настоящие мужчины и спортсмены. Браво,Ростов-младший.
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Александ1982
1592641231
Ростовским фанам поклон!вот так надо встречать команду!все прекрасно понимают причину!! РФС- позор!!!!
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Алекс636363
1592642023
позор питерскому динамо, ростов, вы еще подниметесь. желаю вам в следующем сезоне разнести питерский сочи 10-0 и дома, и в гостях
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ufos73
1592643487
Игроков Сочи после игры встречал гей парад, во главе всего руководства газпрома и РФС
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