Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

Эта победа стала рекордной для Премьер-лиги – никто ранее в турнире нового формата не выигрывал с разницей в девять голов.

Донская команда играла молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.

После возвращения в Ростов юных футболистов (16-19 лет) встречали болельщики. Возле стадиона «Олимп-2» они скандировали: «Вперед, команда. Мы с тобой».