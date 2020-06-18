Футболку Ерохина и мяч ЧМ-2018 с автографами игроков сборной России продали за 350 тысяч рублей

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин принял участие в благотворительной акции телеведущей Виктории Лопыревой.

На аукционе, организованном Лопыревой, за 350 тысяч рублей были проданы футболка Ерохина, в которой он играл в отборочном матче со сборной Шотландии, и мяч чемпионата мира 2018 года с автографами всех футболистов сборной России. Начальная цена лота составляла 80 тысяч.

Деньги от продажи пойдут на лечение чебоксарского мальчика Марка Пискарева, у которого спинальная мышечная атрофия.