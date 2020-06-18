«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку

Президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара сообщил о погашении долга перед «Спартаком» за трансфер полузащитника Рафаэла Кариоки.

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (1,26 млн евро)», – написал руководитель бразильского клуба в твиттере.