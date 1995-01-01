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    «Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку

    Президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара сообщил о погашении долга перед «Спартаком» за трансфер полузащитника Рафаэла Кариоки.

    «Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (1,26 млн евро)», – написал руководитель бразильского клуба в твиттере.

    • Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год.
    • Цвета «Атлетико Минейро» хавбек защищал с 2014 по 2017 год.
    • Сейчас бразилец – игрок мексиканского «Тигреса».

    Источник: Твиттер Сержио Сетте Камары

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3458

      Борат 46 секунд назад

      кариока в спартаке в бане сильно уставал, поэтому на поле сил не хватало !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15117

      bset 2 часа назад

      На такие длительные периоды рассрочки действуют? Мне казалось, больше трёх лет обычно не выплачивают деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +685

      Puddle 3 часа назад

      Это копченое поросячее туловище если только на шашлык взяли...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      vsespartak01 > Puddle 2 часа назад

      новость для таких как ты дц!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2279

      "supermax" > vsespartak01 55 минут назад

      новость ладно....тут сайт для них...ибо их большинство

      2
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      Рейтинг: +226

      vsespartak01 > "supermax" 45 минут назад

      ну там вернее всего половина клонов еще !которые как трусливые псы минусуют с пользой и без!

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