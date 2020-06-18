Слуцкий – о доигровке РПЛ: «Практически все будет зависеть от качества замен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями в преддверии возобновления российской Премьер-лиги.

«Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, все ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены.

Здесь, все-таки, все было достаточно специфично. Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически все будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью.

В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жeстком игровом микроцикле. Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалифиции у всех команд. Поэтому я уверен, что начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену», – сказал Слуцкий.