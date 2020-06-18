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  • Слуцкий – о доигровке РПЛ: «Практически все будет зависеть от качества замен»

Слуцкий – о доигровке РПЛ: «Практически все будет зависеть от качества замен»

18 июня 2020, 10:13
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями в преддверии возобновления российской Премьер-лиги.

«Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, все ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены.

Здесь, все-таки, все было достаточно специфично. Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически все будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью.

В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жeстком игровом микроцикле. Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалифиции у всех команд. Поэтому я уверен, что начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» впервые после вынужденной паузы сыграет в субботу, 20 июня.
  • Казанцы в гостях встретятся с «Уралом».
  • По итогам 22 туров команда Слуцкого идет в РПЛ на 14-м месте.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1592643808
...всё будет зависеть от качества подготовки игроков.
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