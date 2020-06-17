Тренер «Крыльев Советов» и лучший бомбардир команды в российской истории Корниленко будет получать лицензию Pro

Сергей Корниленко, тренер «Крыльев Советов», будет получать лицензию Pro. Она позволит ему работать главным тренером.

«Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко успешно сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства», – сообщили самарцы.