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    Тренер «Крыльев Советов» и лучший бомбардир команды в российской истории Корниленко будет получать лицензию Pro

    Сергей Корниленко, тренер «Крыльев Советов», будет получать лицензию Pro. Она позволит ему работать главным тренером.

    «Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко успешно сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства», – сообщили самарцы.

    • Корниленко приступил к работе в штабе Миодрага Божовича в августе 2019 года.
    • Нападающий выступал за «Крылья» с 2011 года.
    • Корниленко провел 205 матчей в составе самарской команды, забил 56 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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