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    Дзагоев – о голевом пасе в матче с хорватами в 2018 году: «Была мысль отдать Игнашевичу, но пришлось делать подачу на Фернандеса»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев вспомнил свой голевой пас в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, победа Хорватии в серии пенальти). Изначально игрок ЦСКА хотел сделать передачу на Сергея Игнашевича. Видео доступно ниже.

    «Вообще, на тренировках мы наигрывали стандарт по-другому. Наш игрок должен был отойти на подбор, так как хорваты обычно играли зону и располагались в штрафной, и бьющий отдавал ему пас под удар. Была уже мысль отдать Сереже Игнашевичу, но тут я заметил, что на него посматривает Лука Модрич. Пас мог быть перехвачен, а мы могли получить контратаку. Я сделал ложный замах, Модрич двинулся к Игнашевичу, и пришлось делать подачу, которая оказалось голевой.

    Я не побежал сразу радоваться – просто ошалел. Потом увидел, как к нам по диагонали со страшной скоростью несется Володя Габулов. Картина нереальная: с одной стороны, страшно, как он бежит, а с другой – смешно! Так несся, что Усейн Болт точно остался бы позади. Сразу после гола появилось желание забить еще раз, чтобы не доводить дело до 11-метровых. У Романа Зобнина был даже шанс, но не получилось. Мне кажется, дай нам еще минут пять, на эмоциях могли бы додавить соперника», – сказал Дзагоев РФС.

    • Игнашевич сейчас тренирует «Торпедо».
    • Фернандес в серии пенальти описываемого матча пробил мимо ворот.
    • Хорваты на том чемпионате мира дошли до финала.

    Источник: РФС

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