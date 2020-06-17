Слуцкий оплатил операцию на сердце тренеру по легкой атлетике Загорулько

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий помог с лечением известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.

Слуцкий перевел коллеге большую сумму денег, чтобы Загорулько смог оплатить операцию на сердце. Тренер «Рубина» решил помочь после интервью Загорулько, в котором тот рассказал, что, несмотря на четыре ордена, не может получить бесплатной койки в больнице. Ранее Слуцкий и Загорулько не были знакомы.

«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчеты о своем пребывании в ЦКБ. А там одна кровать на ночь стоит 12600 рублей. Отправил бумаги по обследованиям. Плюс пообщался с врачами. Они сказали, что в августе готовы провести операцию. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора.

Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем». С протянутой рукой не стоял.

Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду. Он сказал: «Евгений Петрович, ситуация такая. Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет — помогу еще».

Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», – рассказал Загорулько.