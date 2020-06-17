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  • Слуцкий оплатил операцию на сердце тренеру по легкой атлетике Загорулько

Слуцкий оплатил операцию на сердце тренеру по легкой атлетике Загорулько

17 июня 2020, 13:49
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий помог с лечением известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.

Слуцкий перевел коллеге большую сумму денег, чтобы Загорулько смог оплатить операцию на сердце. Тренер «Рубина» решил помочь после интервью Загорулько, в котором тот рассказал, что, несмотря на четыре ордена, не может получить бесплатной койки в больнице. Ранее Слуцкий и Загорулько не были знакомы.

«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчеты о своем пребывании в ЦКБ. А там одна кровать на ночь стоит 12600 рублей. Отправил бумаги по обследованиям. Плюс пообщался с врачами. Они сказали, что в августе готовы провести операцию. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора.

Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем». С протянутой рукой не стоял.

Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду. Он сказал: «Евгений Петрович, ситуация такая. Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет — помогу еще».

Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», – рассказал Загорулько.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Dmitry VS
1592392250
Уважение!
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DOCTOR PENALTY
1592392789
Жму руку, снимаю шляпу!
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vsespartak01
1592393278
всегда считал леонида слуцкого хорошим тренером и человеком,а тут...!учитесь господа депутаты и бизнесмены!вам только цены поднимать,да законы против людей вводить!
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Hektor 84
1592403620
Леня мужик!!!
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sobaka120982
1592412789
Леонид Викторович возможно у тебя не все получается на своих постах но ты был и есть человек с большой буквы!!!! Я это и так знал но твой добрый жест утрёт всех политиков и бизнесменов!
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AZ
1592414710
Жаль, что такие хорошие люди покинули Эредевизи... Было чертовски интересно наблюдать за Витессем Слуцкого.. Он отличный человек... С большой буквы... И на родине это доказывает... Всего доброго, Леонид Викторович!
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general.lizyukov
1592419129
Раскачивайся дальше, Лёня - тебе можно! А медали у тебя и так есть.
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