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    Слуцкий оплатил операцию на сердце тренеру по легкой атлетике Загорулько

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий помог с лечением известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.

    Слуцкий перевел коллеге большую сумму денег, чтобы Загорулько смог оплатить операцию на сердце. Тренер «Рубина» решил помочь после интервью Загорулько, в котором тот рассказал, что, несмотря на четыре ордена, не может получить бесплатной койки в больнице. Ранее Слуцкий и Загорулько не были знакомы.

    «Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

    Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчеты о своем пребывании в ЦКБ. А там одна кровать на ночь стоит 12600 рублей. Отправил бумаги по обследованиям. Плюс пообщался с врачами. Они сказали, что в августе готовы провести операцию. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора.

    Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем». С протянутой рукой не стоял.

    Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду. Он сказал: «Евгений Петрович, ситуация такая. Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет — помогу еще».

    Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», – рассказал Загорулько.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      sashulya.tsvetkova 56 минут назад

      Любишь СEKС ? и я люблю, все говорят что я шaлaвa но я просто люблю трaxатьcя и нас таких много здесь, Регистрируйся (регистрация там БECПЛАTНАЯ) и сам убедись сколько нас, ищи меня (Vika777) и лайкай, может что то зaмутим;), вот cайт ------ http://myseks.2sms.ru

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      Рейтинг: +1162

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Глянул список его воспитанников-в нем олимпийские и мировые чемпионы.Так почему же помощь на спасение оказывает ему Слуцкий? Они до операции вообще не были знакомы. А не его воспитанники. Которые благодаря его угробленым годам и здоровью поднялись и получают миллионы... Лёне РЕСПЕКТ! Человечище!

      2
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      Рейтинг: +1296

      FENIX-SL 2 часа назад

      все и так знают что Слуцкий крутой мужик
      красава!

      1
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      Рейтинг: +194

      vsespartak01 2 часа назад

      всегда считал леонида слуцкого хорошим тренером и человеком,а тут...!учитесь господа депутаты и бизнесмены!вам только цены поднимать,да законы против людей вводить!

      3
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      Рейтинг: +17083

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Жму руку, снимаю шляпу!

      3
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      Рейтинг: +35

      Dmitry VS 2 часа назад

      Уважение!

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