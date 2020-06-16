Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вердер» и оформила восьмое подряд чемпионство

В 32 туре Бундеслиги «Бавария» минимально выиграла на выезде у «Вердера».

Единственный гол в конце первого тайма забил Роберт Левандовски. Мюнхенцы набрали 76 очков и за два тура до окончания турнира оформили чемпионство. У ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – 66 очков.

Таким образом, «Бавария» выиграла Бундеслигу восьмой раз подряд. Всего же в активе клуба 30 побед в чемпионате.

«Вердер» с 28 очками остается в зоне вылета.

Германия. Бундеслига. 32 тур

Вердер (Бремен) – Бавария (Мюнхен) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Левандовски (43).

«Вердер»: Иржи Павленка, Теодор Гебре Селасси, Милош Велькович (Клаудио Писарро, 88), Никлас Мойсандер, Марко Фридль, Максимилиан Эггештайн, Кевин Фогт (Себастьян Лангкамп, 46), Дэви Классен (Никлас Фуллкруг, 84), Леонардо Биттенкурт (Фин Бартельс, 62), Юя Осако, Милот Рашица (Джош Сарджент, 62).

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Джером Боатенг, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

Предупреждения: Эггештайн, 56; Лангкамп, 88 – Дэвис, 19; Киммих, 89.

Удаление: Дэвис, 79.

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