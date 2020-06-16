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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вердер» и оформила восьмое подряд чемпионство

    В 32 туре Бундеслиги «Бавария» минимально выиграла на выезде у «Вердера».

    Единственный гол в конце первого тайма забил Роберт Левандовски. Мюнхенцы набрали 76 очков и за два тура до окончания турнира оформили чемпионство. У ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – 66 очков.

    Таким образом, «Бавария» выиграла Бундеслигу восьмой раз подряд. Всего же в активе клуба 30 побед в чемпионате.

    «Вердер» с 28 очками остается в зоне вылета.

    Германия. Бундеслига. 32 тур

    «Вердер» (Бремен) – Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Левандовски (43).

    «Вердер»: Иржи Павленка, Теодор Гебре Селасси, Милош Велькович (Клаудио Писарро, 88), Никлас Мойсандер, Марко Фридль, Максимилиан Эггештайн, Кевин Фогт (Себастьян Лангкамп, 46), Дэви Классен (Никлас Фуллкруг, 84), Леонардо Биттенкурт (Фин Бартельс, 62), Юя Осако, Милот Рашица (Джош Сарджент, 62).

    «Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Джером Боатенг, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

    Предупреждения: Эггештайн, 56; Лангкамп, 88 – Дэвис, 19; Киммих, 89.

    Удаление: Дэвис, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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    16.06.2020 23:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4802

      JTherry 5 минут назад

      результат в Бундеслиге известен заранее, еще в прошлом году писал, когда они отставали от первого места, что Бавария будет чемпионом... поздравляю!!!

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      Рейтинг: +31

      Nikoo 10 минут назад

      Поздравляю всех фанатов Баварии.

      0
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      Рейтинг: +2866

      zatonn 22 минуты назад

      Любимую команду и всех болельщиков с победой!
      Любушка наш Ханси Флик! С тобой команда на радость нам, поклонникам лучшей в мире команды опять возьмёт требл!

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