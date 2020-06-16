Семак: «ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры ЦСКА.

«Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее — это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу», – сказал Семак.