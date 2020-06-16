Семак: «ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч»

Грамотно и спокойно.
И как обычно,не выставляя локти.
Хорошо, Богданыч.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры ЦСКА.
«Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.
ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее — это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу», – сказал Семак.
- ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня.
- После 22 туров питерцы занимают первое место с 50 очками, москвичи – четвертое место с 36 очками.