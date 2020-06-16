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    Семак: «ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. «Зениту» предстоит сложный матч»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры ЦСКА.

    «Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

    ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее — это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу», – сказал Семак.

    • ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня.
    • После 22 туров питерцы занимают первое место с 50 очками, москвичи – четвертое место с 36 очками.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +938

      Алехсбургер. 50 минут назад

      Грамотно и спокойно.
      И как обычно,не выставляя локти.
      Хорошо, Богданыч.

      2
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      Рейтинг: +1543

      Cleaner 54 минуты назад

      Сладко стелет Семак...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1753

      житель СПб 1 час назад

      Хорошего матча всем! А я - желаю победы Зениту!

      3
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      Рейтинг: +260

      Узб@гоеный 1 час назад

      Зениту победы. Надо ему финишировать на первом месте с отрывом от вторых очков так 12.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      vsespartak01 > Узб@гоеный 1 час назад

      первое бы вам не потерять?с такими недо как ты и твои друзья стыдно за зенит!такую команду подставляете и делаете ее чуть ли не врагами фанатов россии!

      1
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      Рейтинг: +494

      FCTB > vsespartak01 55 минут назад

      Ты за свой спартак переживай, а то в ФНЛ окажитесь

      1
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      Рейтинг: -3773

      gosproektikabinet > vsespartak01 49 минут назад

      они всегда и были врагами, как только путин с его газпром пришли править

      1
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      Рейтинг: +157

      vsespartak01 > FCTB 48 минут назад

      а тебе нравится наверное,что ваши все захламили своими роботоклонами и алармоборатами!модераторов нет!все позволяют !такое ощущение ,что сайтом управляют инопланетяне -фанаты питера!нормальных у вас раз-два и обчелся!тебе это нравится?

      0
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      Рейтинг: +68

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зенит схавает коней и не поперхнётся.

      2
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      Рейтинг: +157

      vsespartak01 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      после 1800 время безумных,узбагоенных,тарелок,тряпок,палокводцев!удаков,блин названия то какие тьфуууууууууу!одни бездарности меняют алармоборатов!

      -2
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      Рейтинг: +436

      valkam72 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Синит - дрочите жопы.

      -4
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