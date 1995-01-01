Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    «Локомотив» может подписать вратаря «Краснодара» Крицюка

    Вратарь Станислав Крицюк может этим летом перейти из «Краснодара» в «Локомотив».

    По информации Metaratings, селекционная служба московского клуба уже ведет предварительную работу по трансферу 29-летнего россиянина.

    Ранее стало известно, что по окончании сезона футболист покинет южан на правах свободного агента.

    • Крицюк перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
    • За 4,5 сезона голкипер сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39518

      portero 14 минут назад

      свободным агентом , конечно неплохо... надеюсь и подъёмные запросит ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru