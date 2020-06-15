«Локомотив» может подписать вратаря «Краснодара» Крицюка

Вратарь Станислав Крицюк может этим летом перейти из «Краснодара» в «Локомотив».

По информации Metaratings, селекционная служба московского клуба уже ведет предварительную работу по трансферу 29-летнего россиянина.

Ранее стало известно, что по окончании сезона футболист покинет южан на правах свободного агента.