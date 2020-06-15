«Зенит» может купить за 15 миллионов Джованни Симеоне

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в России.

По информации Сentotrentuno, на аргентинца претендует «Зенит», который ищет замену Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.

Источник сообщает, что за 24-летнего форварда петербургский клуб может предложить 15 миллионов евро.