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«Зенит» может купить за 15 миллионов Джованни Симеоне

15 июня 2020, 22:46
20

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в России.

По информации Сentotrentuno, на аргентинца претендует «Зенит», который ищет замену Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.

Источник сообщает, что за 24-летнего форварда петербургский клуб может предложить 15 миллионов евро.

  • Права на игрока принадлежат «Фиорентине».
  • В текущем сезоне Симеоне провел за «Кальяри» 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

Источник: Сentotrentuno

Интернет-издание, посвященное спорту в итальянском регионе Сардиния. Основано в 2013 году. На соцсети подписаны более 16 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Кальяри Фиорентина Симеоне Джованни
Комментарии (20)
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Чехов на Садовой
1592251174
Это уже полный трэш! Газопрому турки два ярда долгу платить отказались, полякам полтора ярда выплатить обязали (по решению арбитража), с силой сибири - полное фиаско!!! И эти деятели всяких ещё джованей и прочих покупать желают?! За чей счёт? Угадайте с одного раза!
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portero
1592252101
а оно ему надо, из теплой Италии в Питер мерзнуть...
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alp
1592252740
я щетаю, надо законодательно запретить Зениту покупку футболистов дешевле 50 миллионов долларов.. ачо! убъем два выстрела одним зайцем - покупки будут качественные, и у хейтеров Очки будут пылать, что аж в гондурасе будет слышно ))
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dinar7777dinar
1592258513
оно тебе надо? терять время в этой помойке !
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Mariner
1592344123
Норм, если купят. З.Ы. Для особо одарённых напомню - Зенит (и Газпром) ЗАРАБАТЫВАЕТ на трансферах. Вы увидели трату в 15 лямов, но не увидели, что на замену Азмуну и Дриусси. Т.е. их продадут, и на эти бабки купят этого Симеоне. Те в свою очередь были куплены на огромные деньги, полученные с продажи Халка, Витселя и кучи других выгоднейших продаж, типа Гарая.
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