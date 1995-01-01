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    «Зенит» может купить за 15 миллионов Джованни Симеоне

    Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в России.

    По информации Сentotrentuno, на аргентинца претендует «Зенит», который ищет замену Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.

    Источник сообщает, что за 24-летнего форварда петербургский клуб может предложить 15 миллионов евро.

    • Права на игрока принадлежат «Фиорентине».
    • В текущем сезоне Симеоне провел за «Кальяри» 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

    Источник: Сentotrentuno

    Интернет-издание, посвященное спорту в итальянском регионе Сардиния. Основано в 2013 году. На соцсети подписаны более 16 тысяч человек.

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4694

      alp 23 минуты назад

      я щетаю, надо законодательно запретить Зениту покупку футболистов дешевле 50 миллионов долларов.. ачо! убъем два выстрела одним зайцем - покупки будут качественные, и у хейтеров Очки будут пылать, что аж в гондурасе будет слышно ))

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      Рейтинг: +39518

      portero 34 минуты назад

      а оно ему надо, из теплой Италии в Питер мерзнуть...

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      Рейтинг: +433

      Чехов на Садовой 49 минут назад

      Это уже полный трэш! Газопрому турки два ярда долгу платить отказались, полякам полтора ярда выплатить обязали (по решению арбитража), с силой сибири - полное фиаско!!! И эти деятели всяких ещё джованей и прочих покупать желают?! За чей счёт? Угадайте с одного раза!

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      Рейтинг: +1172

      acor94 > Чехов на Садовой 38 минут назад

      за твой личный счет! и ты и дети твои и внуки твои, все будут должны государству за Джованни.

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      Рейтинг: +4694

      alp > Чехов на Садовой 21 минуту назад

      а тебе не похер?? тебе все равно от газпрома ничего не отломится.. . кроме того, 3 лярда для госкорпорации это как для тебя за хлебом сходить

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