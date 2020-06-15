«Зенит» может купить за 15 миллионов Джованни Симеоне

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в России.
По информации Сentotrentuno, на аргентинца претендует «Зенит», который ищет замену Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.
Источник сообщает, что за 24-летнего форварда петербургский клуб может предложить 15 миллионов евро.
- Права на игрока принадлежат «Фиорентине».
- В текущем сезоне Симеоне провел за «Кальяри» 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.
Источник: Сentotrentuno
Интернет-издание, посвященное спорту в итальянском регионе Сардиния. Основано в 2013 году. На соцсети подписаны более 16 тысяч человек.