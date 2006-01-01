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    Трамп: «Больше не буду смотреть матчи сборной США!»

    Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость, что Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать на колено во время исполнения гимна в качестве антирасистской акции. Политик не будет смотреть матчи американских сборных.

    «Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в социальной сети.

    • На этой неделе USSF отменила правило, что игроки во время исполнения гимна должны стоять.
    • В США сейчас проходят протесты, вызванные гибелью задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
    • В ноябре состоятся выборы президента США.

    Источник: твиттер Дональда Трампа

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1498

      Cleaner 3 минуты назад

      ****(не_гры) это русское слово, почему на руском сайте Бомбардир его ЗАПРЕЩАЮТ???

      0
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Cleaner 27 секунд назад

      Да уж, ну там типа акцию в поддержку чёрных мы сделали. Скоро и "скин" будет запикан. Только в чём прикол, это у них был основан QQQ, а они гонят, что весь мир расисты, да бред же полнейший.

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      Рейтинг: +1498

      Cleaner 5 минут назад

      О, и у нас слово из словаря(!) НЕ ГРЫ звездочками заменили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ау, это РУССКИЙ ЯЗЫК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Из словаря Даля и из словаря Ожегова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1498

      Cleaner 7 минут назад

      Совсем под **** прогнулись. Трамп молодец, прет как танк.

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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB 12 минут назад

      Ахаха, ну всё, точно обвинят хакеров наших, что выбрали его

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      Рейтинг: +2833

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Эта фраза дорого обойдётся Трампу на выборах. Но он молодец!

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