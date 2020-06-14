Трамп: «Больше не буду смотреть матчи сборной США!»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость, что Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать на колено во время исполнения гимна в качестве антирасистской акции. Политик не будет смотреть матчи американских сборных.
«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в социальной сети.
- На этой неделе USSF отменила правило, что игроки во время исполнения гимна должны стоять.
- В США сейчас проходят протесты, вызванные гибелью задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
- В ноябре состоятся выборы президента США.
Источник: твиттер Дональда Трампа