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Трамп: «Больше не буду смотреть матчи сборной США!»

14 июня 2020, 10:30
18

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость, что Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать на колено во время исполнения гимна в качестве антирасистской акции. Политик не будет смотреть матчи американских сборных.

«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в социальной сети.

  • На этой неделе USSF отменила правило, что игроки во время исполнения гимна должны стоять.
  • В США сейчас проходят протесты, вызванные гибелью задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
  • В ноябре состоятся выборы президента США.

Источник: твиттер Дональда Трампа
США. МЛС США
Комментарии (18)
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Черкизовский Кот
1592120651
Эта фраза дорого обойдётся Трампу на выборах. Но он молодец!
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DOCTOR PENALTY
1592128129
Не президентское это дело - смотреть игры прогибающихся.
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Cules2013
1592128970
я уж думал, сборная опять просрала. Раньше американцы в ходили в топ команд по миру, были грозной силой. Но последние годы играют очень слабо. Формально они на 22 месте, но это спасибо нужно сказать слабым соперникам по конференции.
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NewLife
1592129374
Трамп - друг белых супрематистов - фашистов (бывший куклусклан), тщеславный, напыщенный клоун, павлин, мудак. Осенью его вышвырнут.
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+50/-50
1592130892
- " гибелью задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда." Это у них там "африканец-американец". А у нас коротко - ****. Синонимы к этому слову подбираются произвольно. Чёрно-...(смуглый), капчёный, шахтёр. Это у них там расизм. А у нас цветные живут, как короли. Точка.
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+50/-50
1592131025
Админы, поспорьте со словарём Даля и со своей совестью. Значение слова **** в Словаре Даля чернотелый человек, арап, мурин, особ. уроженец знойной Африки. ****, ребенок этой породы, арапченок.
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+50/-50
1592131228
А это Вам, Админы, Эфрон и Брокгауз. Любите русский язык и Вам воздасться. Брокгауз-Ефрон и Большая Советская Энциклопедия **** — чернокожие обитатели тропической Африки
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mutabor0992
1592137149
Молодец ДОНАЛЬД!!!Вешалку нужно устроить гуталинам!!!Давайте адрес я пришлю веревку.
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NewLife
1592141315
Местные расисты - неучи. Изучайте палеонтологию и тогда узнаете, что вы все потомки чернокожих африканцев. Белая раса появилась не так давно по меркам истории человечества, когда темнокожие расселялись по миру, и их кожа отбеливалась.
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subbotaspartak
1592141495
А загорать можно?
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